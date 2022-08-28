В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй

В Челябинске ожили картины великих художников. Фрида Кало, Мона Лиза, Крик Эдварда Мунка, Девочка с персиками в компании с Рене Магриттом, Ван Гогом и Сальвадором Дали прошлись по набережной, не сходя с полотен. Материализация искусства стала возможной благодаря фестивалю современного изобразительного искусства «#Неискусственно», который стартовал накануне, 27 августа, в Арт-сквере. Помимо шествия картин горожан удивляли обливанием краской, завораживали балетом, развлекали рок-н-роллом и беседами о живописи. Пришёлся ли публике по вкусу такой креативный микс, выяснял корреспондент «Урал-пресс-информа».

Погружение в мир образов и смыслов началось с появления девушки в синем платье, которая несла огромную связку шаров, напоминающих сердце. Оно, кстати, является символом фестиваля. Судя по всему, это был безмолвный призыв отключить разум и думать сердцем. Даже если кто-то из зрителей его и не разгадал, то откликнулся интуитивно – ведь по-другому современное искусство не понять.

«Искусство не всегда обязано что-то объяснять. Это может быть просто красиво, или, наоборот, отталкивающе, или просто сделано для того, чтобы привлечь внимание», - рассказала автор перфомансов и арт-куратор фестиваля Кристина Дубровская.

Иными словами, красивая девушка с шарами могла быть просто красивой девушкой с шарами. А может быть, дуновением ветра в палящий зной, пришедшим вдохновением или молодостью современного искусства. Это уже кто как видит, главное – вглядываться. Своё воздушное сердце девушка в синем потом подарила гостям фестиваля – шары разошлись по рукам детей и взрослых.

Но настоящий ажиотаж вызвало шествие «оживших» картин. Челябинцы смогли прикоснуться к искусству в буквальном смысле этого слова - пожать руку Моне Лизе или получить в подарок персик от той самой девочки кисти Валентина Серова, которую знают со школьной скамьи. Правда, взаимодействовать с персонажами таким образом решались немногие. Большинство предпочитало просто фотографироваться. Но даже такой формат «общения» вызывал детский восторг. Причём с обеих сторон. Картина «Крик» Эдварда Мунка мужественно пыталась «сохранить лицо» и застыть в выражении ужаса. Но не получалось – собеседники то и дело вызывали улыбку. И вот возникало уже новое, странное и неповторимое произведение - «Крик смеющийся».

По словам актёров-перформеров, участвовать в подобном действии очень сложно – нужно держать тяжёлые картины, улыбаться, стоять на жаре в тёплых платьях и при этом не выходить из образа. Так что, какое бы искусство ни было – традиционное или современное – оно по-прежнему требует жертв.

«На самом деле оно того стоит. Главное, чтобы этот день запомнился. А этой работой, мне кажется, художник хотел передать весь ужас, происходящий в природе. На фоне также изображён мост суицидников, который оставляет тяжёлое впечатление. И глядя на эту картину, просто хочется кричать», - рассказал исполнитель роли Крика.

Оживший «Крик» такое желание не вызывал. А вот заглянуть в Google и узнать подробности о создании этих картин захотелось.

«Мы в полном восхищении! Хорошая идея. Это очень интересно. Во-первых, для обывателя даже ознакомление с самими картинами очень поучительно. То, что они ожившие, к ним можно подходить, их можно трогать, с ними можно разговаривать, фотографироваться. Очень впечатляюще! Спасибо организаторам, они молодцы», - поделилась мнением одна из зрительниц.

Другие перфомансы требовали уже осмысления. Но долго ломать голову не пришлось – смыслы оказались на поверхности. Вот три девушки в белом выходят с вёдрами к чистому холсту бумаги. Медленно и синхронно совершают с ними манипуляции, из которых неясно, чего они хотят. Затем поднимают вёдра над головой и выливают краску на себя. Другая девушка берёт швабры и начинает…нет, не вытирать разлитое, а рисовать. С азартом, горящими глазами и как ей вздумается.

«Нашим перфомансом мы отражали свободу существования в творчестве. Возможно, ты необязательно должен обладать тысячью образованиями, а просто берёшь и творишь, и это уже есть творчество. Что мы сейчас собственно и делали! Нужно не бояться самовыражаться, действовать, и неважно, кто и что об этом подумает. Самое главное - чувствовать себя в этом круто и самореализовываться», - рассказала участница перфоманса Наталья Лапшина.

Творчество, любовь, свобода и собственное «я» - об этом на языке искусства говорили художники с горожанами. Казалось бы, о чём могут нам сказать девушки с зеркалами, которые ловят отражение друг друга? Но если попытаться разгадать или почувствовать (кому, как проще) этот ребус, то неожиданно пред нами откроется интересная грань человеческого существования.

«Смысл заключался в том, что ты - то, что ты отражаешь. Не бывает такого, что вы в этом мире живёте, с вами что-то происходит, и это не вы. Это всё – вы! И этот перфоманс был посвящён идее, что никто не виноват в том, что с вами происходит. Всё, что есть в вас – есть и снаружи, и наоборот, всё, что у меня внутри, я выражаю наружу», - поясняет Кристина.

Аплодисменты зрителей сорвал перфоманс с участием солистки Челябинского театра оперы и балета Екатерины Хомкиной. Под палящим солнцем в центре шумного, нещадно разогретого мегаполиса танцует балерина, её рисует художница. Искусство, передаваемое искусством. Но если движения танцовщицы утончённые, лёгкие и наполненные чувствами, то движения художницы размашисты, небрежны и порой механичны.

«Нормально так искусства совместили. Красиво», - идёт обсуждение среди зрителей.

«Видимое зависит от того, кто смотрит, и от того, кто его научил смотреть», - доносится из лектория.

Каждый желающий мог не только созерцать искусство, но и проанализировать его, послушав спикеров, а также попробовать самому стать творцом – сделать фотографию в стиле ретро, украсить футболку, расписать глиняную вазу или встать за мольберт и нарисовать вид на реку Миасс. Те, кто не готов был раскрывать в себе творческий потенциал, мог приобрести уже готовые картины челябинских художников. По словам организаторов, несколько работ купили в первые же часы фестиваля, что ещё раз доказало – в Челябинске творчество востребовано.

«Искусство близко, его не нужно где-то искать в подпольях, оно рядом и среди нас. У нас очень много молодых и немолодых художников, которые собираются, устраивают лекции, выставки. И мы хотим пригласить в этот мир тех, кто хочет заниматься искусством, но боится», - отметила арт-куратор Кристина Дубровская.

Приглашение в мир прекрасного челябинцы восприняли с неподдельным интересом. Для кого-то современное искусство перестало быть занятием для избранных или лишённой смысла формой. Теперь это диалог между художниками и горожанами, который, как обещают организаторы, будет продолжен в следующем году.

Фестиваль современного изобразительного искусства «#Неискусственно» организован АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» при поддержке регионального Министерства культуры. Вторая часть фестиваля пройдёт в мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история» с 29 августа по 4 сентября 2022 года. Познакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.