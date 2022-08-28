В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аргаяшский район
Ашинский район
Брединский район
Верхний Уфалей
Еткульский район
Карабаш
Карталинский район
Каслинский район
Копейск
Коркинский район
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Нагайбакский район
Озерск
Пластовский район
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Увельский район
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Анонсы
Коронавирус
На житейских перекрестках
Экология
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы на завтра
Анонсы
Коронавирус
На житейских перекрестках
Экология
Транспорт
Дороги
ЖКХ
Клещи
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Педофилы
Наркотики
Лесные пожары
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительст
28.08.2022

Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 28 августа, у православных праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Мари
27.08.2022

В воскресенье у православных - Успение Пресвятой Богородицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат думы Челябинска Владимир Корнев накануне, 26-го августа, вручил благодар
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
27.08.2022

Челябинский депутат Владимир Корнев вручил благодарность своему товарищу за участие в спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города. В преддверии 286-летнего дня рожде
27.08.2022

Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сборная Челябинской области по водному поло среди женщин - победитель всероссийской Спартакиады с
27.08.2022

Челябинская область выиграла всероссийскую Спартакиаду по водному поло
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.08.2022

В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.08.2022

Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.08.2022

В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.08.2022

В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.08.2022

Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.08.2022

В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку

театры
фестиваль Неискусственно
Культура
28.08.2022 15:24
Фото: Татьяна Правдина

В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй

В Челябинске ожили картины великих художников. Фрида Кало, Мона Лиза, Крик Эдварда Мунка, Девочка с персиками в компании с Рене Магриттом, Ван Гогом и Сальвадором Дали прошлись по набережной, не сходя с полотен. Материализация искусства стала возможной благодаря фестивалю современного изобразительного искусства «#Неискусственно», который стартовал накануне, 27 августа, в Арт-сквере. Помимо шествия картин горожан удивляли обливанием краской, завораживали балетом, развлекали рок-н-роллом и беседами о живописи.  Пришёлся ли публике по вкусу такой креативный микс, выяснял корреспондент «Урал-пресс-информа».

Погружение в мир образов и смыслов началось с появления девушки в синем платье, которая несла огромную связку шаров, напоминающих сердце. Оно, кстати, является символом фестиваля. Судя по всему, это был безмолвный призыв отключить разум и думать сердцем. Даже если кто-то из зрителей его и не разгадал, то откликнулся интуитивно – ведь по-другому современное искусство не понять.

«Искусство не всегда обязано что-то объяснять. Это может быть просто красиво, или, наоборот, отталкивающе, или просто сделано для того, чтобы привлечь внимание», - рассказала автор перфомансов и арт-куратор фестиваля Кристина Дубровская.

Иными словами, красивая девушка с шарами могла быть просто красивой девушкой с шарами. А может быть, дуновением ветра в палящий зной, пришедшим вдохновением или молодостью современного искусства. Это уже кто как видит, главное – вглядываться. Своё воздушное сердце девушка в синем потом подарила гостям фестиваля – шары разошлись по рукам детей и взрослых.

Но настоящий ажиотаж вызвало шествие «оживших» картин. Челябинцы смогли прикоснуться к искусству в буквальном смысле этого слова  - пожать руку Моне Лизе или получить в подарок персик от той самой девочки кисти Валентина Серова, которую знают со школьной скамьи. Правда, взаимодействовать  с персонажами таким образом решались немногие. Большинство предпочитало просто фотографироваться. Но даже такой формат «общения» вызывал детский восторг. Причём с обеих сторон. Картина «Крик» Эдварда Мунка мужественно пыталась «сохранить лицо» и застыть в выражении ужаса. Но не получалось –  собеседники то и дело вызывали улыбку. И вот возникало уже новое, странное и неповторимое произведение -  «Крик смеющийся».

По словам актёров-перформеров, участвовать в подобном действии очень сложно – нужно держать тяжёлые картины, улыбаться, стоять на жаре в тёплых платьях  и при этом не выходить из образа. Так что, какое бы искусство ни было – традиционное или современное – оно по-прежнему требует жертв. 

«На самом деле оно того стоит. Главное, чтобы этот день запомнился. А этой работой, мне кажется, художник хотел передать весь ужас, происходящий в природе. На фоне также изображён мост суицидников, который оставляет тяжёлое впечатление. И глядя на эту картину, просто хочется кричать», - рассказал исполнитель роли Крика.

Оживший «Крик»  такое желание не  вызывал. А вот заглянуть в Google и узнать подробности о создании этих картин захотелось.

«Мы в полном восхищении! Хорошая идея. Это очень интересно. Во-первых, для обывателя даже ознакомление с самими картинами очень поучительно. То, что они ожившие,  к ним можно подходить, их можно трогать, с ними можно разговаривать, фотографироваться. Очень впечатляюще! Спасибо организаторам, они молодцы», - поделилась мнением одна из зрительниц.

Другие перфомансы требовали уже осмысления. Но долго ломать голову не пришлось – смыслы оказались на поверхности. Вот три девушки в белом выходят с вёдрами к чистому холсту бумаги. Медленно и синхронно совершают с ними манипуляции, из которых неясно, чего они хотят. Затем поднимают вёдра над головой и выливают краску на себя. Другая девушка берёт швабры и начинает…нет, не вытирать разлитое, а рисовать. С азартом, горящими глазами и как ей вздумается.

«Нашим перфомансом мы отражали свободу существования в творчестве. Возможно, ты  необязательно должен обладать тысячью образованиями, а просто берёшь и творишь, и это уже есть творчество. Что мы сейчас собственно и делали! Нужно не бояться самовыражаться, действовать, и неважно, кто и что об этом подумает. Самое главное -  чувствовать себя в этом круто и самореализовываться», - рассказала участница перфоманса Наталья Лапшина.

Творчество, любовь, свобода и собственное «я» - об этом на языке искусства говорили художники с горожанами. Казалось бы, о чём могут нам сказать девушки с зеркалами, которые ловят отражение друг друга? Но если попытаться разгадать или почувствовать (кому, как проще) этот ребус, то неожиданно пред нами откроется интересная грань человеческого существования.

«Смысл заключался в том, что ты  - то, что ты отражаешь. Не бывает такого, что вы в этом мире живёте, с вами что-то происходит, и это не вы. Это всё – вы! И этот перфоманс был посвящён идее, что никто не виноват в том, что с вами происходит. Всё, что есть  в вас – есть и снаружи, и наоборот, всё, что у меня внутри, я выражаю наружу», - поясняет Кристина.

Аплодисменты зрителей сорвал перфоманс с участием солистки Челябинского театра оперы и балета Екатерины Хомкиной. Под палящим солнцем в центре шумного, нещадно разогретого мегаполиса танцует балерина, её рисует художница. Искусство, передаваемое искусством. Но если движения танцовщицы утончённые, лёгкие и наполненные чувствами, то движения художницы размашисты, небрежны и порой механичны.

«Нормально так искусства совместили. Красиво», - идёт обсуждение среди зрителей.

«Видимое зависит от того, кто смотрит, и от того, кто его научил смотреть», - доносится из лектория.

Каждый желающий мог не только созерцать искусство, но и проанализировать его, послушав спикеров, а также попробовать самому стать творцом  – сделать фотографию в стиле ретро, украсить футболку, расписать глиняную вазу или встать за мольберт и нарисовать вид на реку Миасс. Те, кто не готов был раскрывать в себе творческий потенциал, мог приобрести уже готовые картины челябинских художников. По словам организаторов, несколько работ купили в первые же часы фестиваля, что ещё раз доказало – в Челябинске творчество востребовано.

«Искусство близко, его не нужно где-то искать в подпольях, оно рядом и среди нас. У нас очень много молодых и немолодых художников, которые собираются, устраивают лекции, выставки. И мы хотим пригласить в этот мир тех, кто хочет заниматься искусством, но боится», - отметила арт-куратор Кристина Дубровская.

Приглашение в мир прекрасного челябинцы восприняли с неподдельным интересом. Для кого-то современное искусство перестало быть занятием для избранных или лишённой смысла формой. Теперь это диалог между художниками и горожанами, который, как обещают организаторы, будет продолжен в следующем году.

Фестиваль современного изобразительного искусства «#Неискусственно» организован АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» при поддержке регионального Министерства культуры. Вторая часть фестиваля пройдёт в мультимедийном историческом парке «Россия-Моя история» с 29 августа по 4 сентября 2022 года. Познакомиться с программой мероприятия можно по ссылке.

Автор: Татьяна Правдина
театры
фестиваль Неискусственно
Новости по тегу: театры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.06.2021

Театральные работники Челябинской области сыграют в мини-футбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.02.2019

Челябинские театры получат из федеральной казны деньги на ремонт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.02.2017

В пятый раз в Челябинске пройдет международный фестиваль «CHELоВЕК ТЕАТРА»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.02.2017

Три южноуральских театра получат субсидии из федерального бюджета
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские экоактивисты заявили о гибели растений в парке Дружбы Тракторозаводского района, назв
Среда обитания

Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

25.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пяти городах Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способс
Среда обитания
Экология

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа

24.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 24 августа, в Челябинске отмечено превышение предельно допустимой концентрации сероводор
Среда обитания

В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска

24.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска, которые выберут для своих детей частный детский сад, придется ежемесячно плат
Общество

Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске

23.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области под влиянием антициклона во все рабочие дни наступившей недели ожидается жа
Среда обитания

Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой

22.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям
Общество

В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

19.08.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительст
28.08.2022

Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 28 августа, у православных праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Мари
27.08.2022

В воскресенье у православных - Успение Пресвятой Богородицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутат думы Челябинска Владимир Корнев накануне, 26-го августа, вручил благодар
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
27.08.2022

Челябинский депутат Владимир Корнев вручил благодарность своему товарищу за участие в спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города. В преддверии 286-летнего дня рожде
27.08.2022

Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сборная Челябинской области по водному поло среди женщин - победитель всероссийской Спартакиады с
27.08.2022

Челябинская область выиграла всероссийскую Спартакиаду по водному поло
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

28.08.2022 15:24

В Челябинске показали неискусственное искусство: ожившие картины, балет под открытым небом и рисование шваброй

28.08.2022 00:32

Уволен врио руководителя ликвидированного постпредства Челябинской области

27.08.2022 22:38

В воскресенье у православных - Успение Пресвятой Богородицы

27.08.2022 20:07

Четверо южноуральцев рабочих профессий из-за мошенников лишились почти миллиона рублей

27.08.2022 19:05

Челябинский депутат Владимир Корнев вручил благодарность своему товарищу за участие в спецоперации на Украине

27.08.2022 18:19

В Челябинской области открылся сезон осенней охоты-2022

27.08.2022 17:47

В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются

27.08.2022 17:34

Челябинск вовсю готовится к празднованию Дня города

27.08.2022 17:24

Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор троицкого суда убийце ребенка

27.08.2022 17:19

Челябинская область выиграла всероссийскую Спартакиаду по водному поло

27.08.2022 17:11

В Челябинской области беременным женщинам с невысоким доходом оказывают поддержку

27.08.2022 17:03

В Копейске нашли тело школьника и предсмертную записку

26.08.2022 20:01

В структуре правительства Челябинской области создано новое управление

26.08.2022 19:15

Снятие стресса за 5 минут. Синхрогимнастика

26.08.2022 19:12

Система образования ЛНР к новому учебному году готова

26.08.2022 18:54

Анна Кодина назначена первым замминистра спорта Челябинской области

26.08.2022 18:41

Отставка в структуре правительства Челябинской области

26.08.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные

26.08.2022 17:53

НМУ в семи городах Челябинской области продержатся в выходные и понедельник

26.08.2022 17:20

В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю

26.08.2022 17:08

Завершающие выходные лета в Челябинской области будут жаркими

26.08.2022 16:44

Житель Миасса за три дня перевел мошенникам из «банка» свыше 1,6 миллиона рублей

26.08.2022 16:22

«Киноуроки мужества» - новая программа Киноцентра имени Сергея Герасимова

26.08.2022 16:19

Озерчанин незаконно продал дизельное топливо на сумму свыше девяти миллионов рублей

26.08.2022 15:54

Как провинциальный драматург помог услышать человека из «Барака»

26.08.2022 15:47

Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы

26.08.2022 15:17

Южноуральцам объяснили, кто должен закупать учебники и рабочие тетради для школьников

26.08.2022 14:39

Жители Советского района просят власти Челябинска спасти их от аварийных деревьев

26.08.2022 14:38

В Челябинской области увеличили траты на учебные расходы школ

26.08.2022 14:06

Утверждены льготные ставки аренды за землю в Челябинской области для размещения объектов связи

26.08.2022 13:41

Делегация ММК отправилась в Индию на международную промышленную выставку

26.08.2022 13:41

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

26.08.2022 13:38

В ноябре в Челябинской области сдадут в эксплуатацию новую станцию водоподготовки

26.08.2022 13:20

Встречи на Свердловской киностудии, оставшиеся в кадрах

26.08.2022 13:05

Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»

26.08.2022 12:59

Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться

26.08.2022 12:55

В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»

26.08.2022 12:20

Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону

26.08.2022 12:16

Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника

26.08.2022 12:14

В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам

26.08.2022 12:08

Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети

26.08.2022 12:00

Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе

26.08.2022 11:38

Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады

26.08.2022 11:35

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом

26.08.2022 11:32

Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе

26.08.2022 11:28

В эту субботу Челябинск станет столицей современного искусства!

26.08.2022 11:20

Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

26.08.2022 11:19

Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске

26.08.2022 11:17

В Мирном рабочего завалило землей во время проведения ремонтных работ

26.08.2022 11:16

Новый сезон Челябинского театра кукол откроет «Годунов»

26.08.2022 10:59

Папа римский видит ответственность НАТО за начало спецоперации РФ на Украине

26.08.2022 10:46

Ленинградский мост Челябинска засверкает в День города

26.08.2022 10:25

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области

26.08.2022 09:40

Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги

25.08.2022 21:31

Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем

25.08.2022 21:02

Коба из Грузии

25.08.2022 20:55

Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт

25.08.2022 19:36

билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

25.08.2022 18:41

В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест

25.08.2022 18:33

Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области

25.08.2022 18:21

В пятницу в Челябинской области – жара, местами дожди, грозы, град

25.08.2022 18:01

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

25.08.2022 17:36

Расширен круг получателей выплат при рождении второго ребенка на Южном Урале

25.08.2022 17:15

В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту

25.08.2022 16:49

В Челябинской области расширили возможности использования областного маткапитала

25.08.2022 16:28

А августе театры останутся «без крыш»!

25.08.2022 15:34

На северо-западе Челябинске 28 августа автобусы будут ходить по-другому

25.08.2022 14:50

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям возглавил Анатолий Литовченко

25.08.2022 14:41

Челябинск признан передовиком всероссийской программы «Пять шагов для городов»

25.08.2022 14:27

Учащимся Троицка начать учебный год предлагали в школе, в которой течет крыша и рушится потолок

25.08.2022 14:18

Прокуратура присмотрит за Орлом

25.08.2022 14:16

В Челябинске завершилась утренняя сессия первого дня Всероссийской спартакиады по легкой атлетике

25.08.2022 14:11

ВТБ бесплатно застрахует участников новой программы туристического кешбэка

25.08.2022 13:57

На северо-западе Челябинска в воскресенье закроют движение

25.08.2022 13:55

Челябинская область направляет допсредства на социалку и поддержку муниципалитетов

25.08.2022 13:51

Дополнительно поддержат южноуральцев, проходящих службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»

25.08.2022 13:20

Атмосфера южноуральского дерби

25.08.2022 13:11

Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 18 миллиардов рублей

25.08.2022 12:58

Жительница Магнитогорска чуть не откусила сыну нос

25.08.2022 12:57

Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили

25.08.2022 12:39

День города на NOвом

25.08.2022 11:24

Гектор помещен на карантин в реабилитационном центре «Утёс»

25.08.2022 10:58

Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья

25.08.2022 10:56

ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 миллиона рублей

25.08.2022 10:50

Родители Челябинска тратят в среднем 19 тысяч рублей на «сборы ребенка в школу»

25.08.2022 10:50

Справедливороссы Челябинска – о девальвации звания Почетный гражданин

25.08.2022 10:27

Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино

25.08.2022 10:11

КСП начинает проверку Минстроя и муниципалитетов Челябинской области

25.08.2022 10:11

ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство

25.08.2022 09:49

«Реальные пацаны»: трое челябинцев приняли участие в съемках культового сериала

25.08.2022 09:43

Под угрозой сокращения оказались 1223 южноуральца, неполный день работают 4387 человек

24.08.2022 20:22

ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы

24.08.2022 20:16

В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка

24.08.2022 20:07

На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения

24.08.2022 18:26

Текслер: Потенциал у Каслей огромный, но он сейчас не реализован

24.08.2022 17:42

Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи

24.08.2022 17:33

В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа

24.08.2022 17:15

Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

24.08.2022 17:11

Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах

24.08.2022 17:08

В четверг в Челябинской области жара, местами дожди, давление повышено