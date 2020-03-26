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Новый формат

Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»

Культура
Сегодня, 14:04

Государственный исторический музей Челябинской области продолжит принимать посетителей, но в новом формате - на своих электронных площадках. Сотрудники музея не стали оставлять без пищи для души и ума свою многочисленную аудиторию (а это около 700 человек день).  Они отложили привычные дела, занявшись подготовкой материалов для нового раздела  сайта «Музей на дом» (http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom).

Как сообщили в пресс-службе музея, в этом разделе пользователи смогут посмотреть выставки и фонды, внутреннюю жизнь музея, прежде скрытую от посетителей. Будут доступны фильмы, клипы, фотоматериалы о  фестивалях и встречах, проходивших в музее и вызвавших резонанс. Раздел пополняется ежедневно, скоро в нем появятся лекции и мастер-классы, в том числе и для детей. Кроме того, пользователям откроют малоизвестные факты  истории региона, а также подскажут, какие музеи или мероприятия  страны и мира можно посмотреть в режиме онлайн.

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