Исторический музей Челябинска подготовил для посетителей «музей на дому»

Государственный исторический музей Челябинской области продолжит принимать посетителей, но в новом формате - на своих электронных площадках. Сотрудники музея не стали оставлять без пищи для души и ума свою многочисленную аудиторию (а это около 700 человек день). Они отложили привычные дела, занявшись подготовкой материалов для нового раздела сайта «Музей на дом» (http://chelmuseum.ru/projects/muzey-na-dom).

Как сообщили в пресс-службе музея, в этом разделе пользователи смогут посмотреть выставки и фонды, внутреннюю жизнь музея, прежде скрытую от посетителей. Будут доступны фильмы, клипы, фотоматериалы о фестивалях и встречах, проходивших в музее и вызвавших резонанс. Раздел пополняется ежедневно, скоро в нем появятся лекции и мастер-классы, в том числе и для детей. Кроме того, пользователям откроют малоизвестные факты истории региона, а также подскажут, какие музеи или мероприятия страны и мира можно посмотреть в режиме онлайн.