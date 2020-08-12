Исторический музей Южного Урала вновь принимает посетителей после вынужденного перерыва

Первыми в нем побывали жительницы Твери - мама и дочка. В память о Южном Урале (и его главном музее) они получили подарок - каталог выставки «Красавец мужчина». Всего же в первый день работы музея его посетили более сотни гостей.

Четыре долгих месяца в этих залах царила непривычная тишина - музей для посетителей в связи с пандемией временно закрывался. Однако сотрудники музея не прекращали работать над новыми выставками - сначала в виртуальном режиме, а потом уже и в реальном. Теперь посетителей ждут сразу четыре новые выставки. Перечислим их поименно, ибо они этого заслуживают.

В первую очередь это грандиозный выставочный проект «Одна на всех Победа!», охвативший период советской истории с середины 1930-х до августа 1945 года. Над проектом работали десятки специалистов - музейщики, ученые-историки, краеведы и журналисты. Выставка получилась очень интересная, насыщенная уникальными документами эпохи.

Логичным продолжением проекта «Одна на всех Победа!» стала выставка «75 лет атомной отрасли», которая рассказывает о том, как на Урале после войны было создано ядерное оружие. Выставка не столь масштабная в сравнении с первой, но чрезвычайно информативная, изобилующая интересными фактами из истории уральских секретных городов: Озерска, Снежинска, Трехгорного.

Не забыты и самые желанные посетители - дети. Их ждут выставки «Лето: весело и с пользой» (Детский музей) и «Птицы Челябинской области» (галерея «Восток-Запад»).