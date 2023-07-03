Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»

Дефиле невест Южного Урала пройдет в музее-заповеднике «Аркаим» (Челябинская область, Брединский район) седьмого июля в рамках одноименного этнофестиваля, посвященного Дню семьи. Посетители увидят одну из самых больших в России коллекций традиционного свадебного костюма.

Все костюмы аутентичные, именно в таких девушки выходили замуж в XIX веке. На шоу будут представлены более десятка нарядов невест различных национальностей, проживающих на Южном Урале. В том числе, четыре наряда русских невест – городской девушки, жительницы горнозаводской зоны Челябинской области, казачки и вятичанки, а также нагайбакский, удмуртский, татарский, казахский, башкирский, украинский свадебные наряды.

Свадебные наряды весьма необычные, как правило ярких расцветок. В старину на невесту надевали несколько слоев одежды. Украшения, меха, шелка и бархат – все подлинное, поэтому дорогое и бесценное. Стоимость одного костюма начинается от ста тысяч рублей, самый дорогой наряд, представленный на шоу, стоит около миллиона.

Наряды представят российский художник-коллекционер исторического костюма Александр Акулов (обладатель ордена Андрея Рублева 2 степени) и автор коллекции «Уральский Взгляд» мастер-ремесленник Челябинской области Евгения Ядрышникова.

Зрители не только увидят дефиле невест, но и узнают о свадебных традициях разных народов, послушают обрядовые песни, поучаствуют в хороводе, а желающие даже смогут примерить старинный костюм.

Напомним, фестиваль евразийских народов «Аркаим» пройдет с 7 по 9 июля на территории заповедника «Аркаим» в рамках нацпроекта «Культура».