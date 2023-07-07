В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни

В 2023 году 75 семейных пар Челябинской области награждены медалью «За любовь и верность». Награды будут вручены на праздничных мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности.

В четверг, шестого июля, юбиляров семейной жизни чествовали в резиденции губернатора. Медали «За любовь и верность» получили южноуральские пары, которые прожили в браке больше 25 лет, воспитали своих детей достойными членами общества и подали пример крепости семейных устоев. Самой молодой паре – 41 год. Но есть и супруги, которые прожили вместе 57 лет.

Губернатор Алексей Текслер и его супруга Ирина вручили 13 супружеским парам медали «За любовь и верность». На одной ее стороне изображена ромашка – символ Дня семьи, любви и верности, на другой – лики святых Петра и Февронии Муромских. Семьи также получили в награду грамоты за достойную историю семейного союза и сохранение духовно-нравственных семейных традиций.

Руководитель отдела социального служения Челябинской епархии иерей Павел подарил икону благоверных Петра и Февронии и памятные подарки.

«Рад поздравить сегодня всех присутствующих с наступающим праздником, Днем семьи, любви и верности. Прекрасно, когда эти слова пишутся через запятую и звучат в одном смысловом ряду», - обратился к присутствующим Алексей Текслер. Он отметил, что на Южном Урале традиционно пользуются уважением крепкие семьи, многодетные семьи, трудовые династии. Сегодня в целом государственная политика направлена на помощь и поддержку семей с детьми, этому много времени и внимания уделяет Президент Владимир Путин.

«Любовь, семейные отношения, семейные ценности – это самое главное, что есть в человеческой жизни. Именно семья помогает преодолеть все трудности, достичь успехов в работе, вырастить и воспитать детей, помогает заботиться о родителях», - уверена Ирина Текслер.

Алексей Текслер поблагодарил всех присутствующих юбиляров: «Вы не просто много лет прожили в любви, в согласии. Вы – пример для молодых, много сделали для развития нашего региона, нашей страны. Огромное вам спасибо».

Губернатор пожелал всем награжденным счастья, здоровья, любви, активного долголетия, в его супруга пожелала, чтобы в семьях был всегда лад, любовь и согласие и заверила, что они с мужем будут брать пример с долгожителей семейной жизни.

Еще 62 медали будут переданы в муниципальные образования Челябинской области для вручения на торжественных мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности. За прошедшие годы такой наградой отмечены 770 южноуральских семей.

В Миассе награду получили три семейные пары, прожившие в браке более 50 лет. Глава города Егор Ковальчук поздравил юбиляров, поблагодарил их за сохранение семейных ценностей и укрепление института брака, пожелал счастья и долгих лет жизни.

«В Миассе много пар-долгожителей. Они хранят традиционные ценности. И передача их следующим поколениям - самое важное на сегодняшний день, - отметил глава. - Сегодня под ударом не только наши бойцы СВО, но и наши моральные и нравственные устои. Против них ведётся настоящая информационная война. Поддерживая наши ценности- поддерживаем всю Россию».

В 2022 году Президент России Владимир Путин присвоил Дню семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года, статус государственного праздника. В честь этой даты на всей территории региона запланированы торжественные бракосочетания как в отделах ЗАГС, так и на дополнительных площадках.