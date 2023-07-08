08.07.2023
В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
08.07.2023
День поля в Челябинской области познакомит гостей с новинками селекции и сельхозтехники
07.07.2023
В Еткуле провели прием «золотой» молодёжи
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
07.07.2023
В Южноуральске появилась редкая икона Божией Матери
07.07.2023
В Челябинске автобус №2 с десятого июля будет выходить на маршрут из Чурилово раньше, чем сейчас: в 05.40, а не в 05.55.
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
03.07.2023
Коллекцию традиционного свадебного костюма увидят посетители этнофестиваля «Аркаим»
02.07.2023
Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»
02.06.2023
Фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим» станет семейным
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023