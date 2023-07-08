Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности

Челябинская область вместе со всей страной сегодня, восьмого июля, отмечает День семьи любви и верности, так же известный, как День памяти святых Петра и Февронии.

С праздником жителей Южного Урала поздравил глава региона Алексей Текслер, отметивший, что любовь, семья, верность – это главное, что есть в нашей жизни.

«В России так было и будет всегда. Мы научились этому у наших родителей - и у меня, и у супруги родители в браке по 53 года. И передадим эту ценность нашим детям. Семья дает нам силы преодолевать любые трудности, добиваться новых вершин. Добра и благополучия всем нашим семьям!» - сказал Алексей Текслер.

Глава Челябинска Наталья Котова в своем поздравлении отметила, что популярность одного из самых молодых государственных праздников растет с каждым годом, и масштаб приуроченных к нему праздничных мероприятий становится все шире.

«Для каждого из нас семья, близкие и дорогие нашим сердцам люди, глубокие чувства к ним остаются главными ценностями. Семья дарит заботу, поддержку и понимание в сложных жизненных обстоятельствах, помогает в достижении поставленных целей, гордится и искренне разделяет с нами радость от больших и маленьких побед», - отметила Наталья Котова.

Мэр Челябинска пожелала дорогим горожанам гармонии, семейного благополучия, тепла и уюта в доме.

«Пусть в отношениях будут взаимопонимание, доверие и уважение, а в сердце живет любовь», - сказала Наталья Котова.

В честь Дня семьи, любви и верности на челябинской телебашне сегодня распустятся ромашки. Праздничную подсветку включат в 22.30. Белые символы праздника, а также сердечки, лебеди, слова «Семья, любовь, верность» будут гореть для челябинцев до часу ночи.