Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается восьмого июля, Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье».

Южноуральцам предлагают поделиться своими красивыми, светлыми семейными снимками, наполненными любовью между детьми и родителями.

Как сообщили в епархии, чтобы принять в участие в конкурсе, нужно выложить у себя на страничке в соцсетях фотографии самых радостных в жизни каждого православного человека моментов. К примеру, фото с венчания, таинства крещения, семейных воскресных служб и так далее. Не забудьте поставить хештег #семья_это_счастье.

Восьмого июля епархия опубликует самые душевные и трогательные фотографии , поступившие на конкурс.