02.07.2023
В Челябинске презентовали конверт, посвящённый 100-летию исторического музея Южного Урала
02.07.2023
В Челябинске на детской площадке пострадала маленькая девочка, прокуратура проводит проверку
02.07.2023
Юный челябинский тхэквондист одержал победу в международном турнире в Таиланде
02.07.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
01.07.2023
«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»
17.06.2023
В разрушенном храме Каслей обнаружен фрагмент старинной росписи
20.05.2023
Бердянская и Приморская епархии приняты в состав Русской Православной Церкви
30.04.2023
В Томино освятили православный храм, построенный по уникальной старинной технологии
16.04.2023
Благодатный огонь доставлен в Челябинскую область
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023