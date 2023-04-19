19.04.2023
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
19.04.2023
Челябинский театр кукол расскажет, кто такой Простодурсен
19.04.2023
Полицейские не пустили Газель с мигрантами в Сосновский район
19.04.2023
В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»
19.04.2023
Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена
19.04.2023
В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы
Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие
16.10.2019
Челябинскую «Камерату» откроет «Парад Турандот»
14.10.2019
«Камерата-2019» - это неделя большого и увлекательного праздника Театра
14.10.2019
14-й фестиваль «Камерата» в Челябинске покажет 14 спектаклей.
25.09.2019
Челябинскую «Камерату» откроют Станиславский и Немирович-Данченко
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023