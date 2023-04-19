Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие

Международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата» отмечает свое 30-летие. Этому событию посвящен очередной форум, который пройдет в Челябинске с 10 по 15 октября. Слоган нынешнего фестиваля «Легенды и открытия».

Фестиваль «Камерата» - детище Камерного театра, давно стала одним из главных театральных событий региона, сохраняя высокое звание «хорошего фестиваля отличных спектаклей». В этом году в Камерный театр съедутся как старые друзья и проверенные партнеры, так и новые коллективы, претендующие стать открытиями фестиваля. О своем намерении уже заявили театры Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Брянска, а также театральные труппы из Татарстана и Казахстана.

«Легендой фестиваля станет спектакль Екатеринбургского ТЮЗа «Каштанка», который 20 лет назад получил Гран-при «Камераты». Спектаклб легендарен не только для «Камераты», потому что он в свое время был отмечен «Золотой маской», объехал половину Европы и до сих пор в прекрасной форме идет в репертуаре театра. В настоящее время ведутся переговоры с «Коляда-театром», который хочет показать в Челябинске одну из последних работа – «Тараса Бульбу», и другими коллективами», - поделился планами эксперт «Камераты» Владимир Спешков.

Традиционно на фестивале будут представлены новые спектакли камерного формата, созданные в 2021 — 2023 годах. Тематика и предполагаемая зрительская аудитория этих постановок могут быть самыми разными.

Прием заявок продлится до 15 мая, а к концу месяца будет сформирована афиша.

СПРАВКА:

Фестиваль «Камерата» впервые прошел в 1992 году, когда были представлены спектакли только Камерного театра. За прошедшие годы фестиваль стал влиятельным форумом, завоевал уважение многих театров и критиков.

В разное время с фестивалем дружили Сергей Юрский, Лев Дуров, Валентина Талызина, Маргарита Терехова, Борис Щербаков, звезда французского кино и театра Анни Жирардо и многие другие замечательные актеры и режиссеры.

За прошедшие десятилетия спектакли «Камераты» посмотрели более 30 тысяч зрителей, в нем приняли участие 189 спектаклей из 47 городов и 11 стран.