Мировая премьера: в Челябинске ставят балет «Бесприданница»

Мировую премьеру балета «Бесприданница» анонсировал Челябинский театр оперы и балета имени Глинки. Зритель увидит ее 18 декабря.

Балет по пьесе русского классика Александра Островского ставится впервые, как рассказала пресс-секретарь театра Анастасия Черкас. Основой послужило либретто советского сценариста и режиссера Александра Белинского, написанное для легендарной балерины Екатерины Максимовой, а позже завещанное хореографу Марии Большаковой, с 1999 года работающей балетмейстером Михайловского театра. Она адаптировала язык танца для зрителя XXI века. Музыку к новому спектаклю сочинил лауреат международных и всероссийских конкурсов Владимир Баскин (Санкт-Петербург), «процитировав» некоторые произведения Глинки.

Передать дух эпохи второй половины XIX века помогут декорации Алексея Вотякова – лауреата премии «Золотая маска», главного художника Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина. По его словам, основой фонового решения балета стал один из этюдов Исаака Левитана, посвященный Волге.