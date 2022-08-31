Молодежный театр приготовил челябинцам сюрпризы ко Дню знаний

В Молодежном театре Челябинска завтра, первого сентября, в 18 часов перед спектаклем «Черный апельсин» (12+) откроется выставка художника Владимира Витлифа «Лето. Море. Молодость».

Многие школьники в первые дни учебного года напишут сочинение о том, как провели лето, а гости театра посмотрят на южные пейзажи и повспоминают приятные мгновения.

«Люблю эту тему. Море ассоциируется с молодостью, а моя молодость по большей части прошла в Крыму, - рассказывает художник. - Мне нравятся эти места. Там было весело, были праздники, дружба, любовь, рапаны… Мы плавали, ныряли… Я вообще жизнерадостный человек, и мне всегда приятно вспоминать эти счастливые мгновения. Порой достаточно взглянуть на фото - и рождается эмоция, а поскольку я эмоциональный человек, то иду за этими эмоциями и воплощаю в картинах».

Работы, представленные на выставке в галерее «Портал искусств» (фойе театра), выполнены в технике акриловой живописи, графики. Среди них творения «Билет в одну сторону», «Испанский мотив», «Окончен сезон», «Там, где счастлив был я» и другие. Как отмечают в Молодежном театре, Владимир Витлиф является членом Союза художников России, членом Российского союза писателей, финалистом национальной литературной премии «Писатель года» (2014).

Также Молодежный подготовил к учебному году образовательный перформанс «Тесла» (6+), который будут показывать в городах области. Режиссер Александр Черепанов выбрал для постановки самую мистифицированную личность в науке.

«Можно сказать, что это театрализованная Википедия, - шутит Александр. - В сюжет вплетена жизнь ученого, но это не просто биография, а, скорее, возможность вызвать у школьников интерес к этой персоне. Тем более что есть корреляции с современностью: дети наслышаны о машинах “Тесла”».

Текст для постановки написала драматург Мария Конторович.

Кроме того, молодых посетителей театра ждет конкурс на самого активного пользователя Пушкинской карты. Это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет направляет государство. Карту могут получить молодые люди в возрасте от 14-ти до 22-х лет, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации. Оформляется она на портале «Госуслуги».