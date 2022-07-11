На Аркаиме прошел этнофестиваль евразийских народов

Вчера, десятого июля, в Челябинской области завершился XV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим». О том, как прошел фестиваль, наш корреспондент беседует с директором заповедника «Аркаим» Валерием Воликом.

-Это уже 15 по счету форум. В этом году он прошел под знаком юбилея – 35-летия открытия поселения Аркаим, - рассказал Валерий Владимирович. - Раньше он назывался "На Ивана, на Купалу", после сменил имя на сегодняшнее - "Фестиваль евразийских народов Аркаим". Два года мы не могли провести его из-за пандемии. И в этот раз, после перерыва, у нас аншлаг – весь лагерь заполнен, даже негде палатку поставить, приехало большое количество гостей и участников.

Поделиться

- Что такое "народный" театр, Валерий Владимирович? Мы заметили, что такие театры были представлены на фестивале.

-Это несколько направлений: ряженье, вертепное представление, театр Петрушки и народная драма. У нас были представлены все. Театр Петрушки приехал из Санкт-Петербурга. Он называется «Папьемашенники» и является одним из лучших в России. Кстати, у нас в стране театров уличного жанра всего 18. Для сравнения, в той же Англии их около 300. Театральное выступление Петра Петровича вызвало бурю восторгов, особенно у маленьких зрителей.

- Фестиваль продлился три дня?

- Фестиваль стартовал 8 июля вечером. Мы начали с открытого микрофона. Надо отметить, что сейчас этот формат становится все более востребован - люди с удовольствием откликаются, выходят - поют и пляшут. После зрители увидели народную драму "Лодка" и фильм Андрея Кончаловского "Курочка Ряба".

Девятого июля был ударный день. Параллельно работало три площадки: площадка у туристического лагеря, сцена у горы Шаманки и новый кинозал, который мы сделали в этом году. Зрители увидели основную программу: спектакль "ТРУ!ПЕ!ТРУ" театра Петрушки "Папьемашенники", спектакль "Могота" уличного театра "Странствующие куклы господина Пэжо", вертепные представления показывал коллектив "Оберег" из Миасса, плюс к этому концерт музыкальной группы "ТЕСТО" из Санкт-Петербурга, гала-концерт участников конкурса и другие выступления. Вечером, когда стемнело, на берегу реки Большая Караганка устроили церемонию прыжков через костер и файер-шоу. Утром десятого июля мы провели экскурсию для участников фестиваля.

- Много приглашенных гостей и участников?

-Да, мы подсчитали, что вместе с мастерами, театральными и музыкальными коллективами к нам приехало 350 человек. В программе принимало участие 35 творческих коллективов. Ну а зрителей у нас было порядка 6300 человек. Гости съехались со всей России, но большинство из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Пермской областей, республик Башкортостан и Татарстан, а также из Казахстана.

- В чём особенность этого фестиваля в отличие от предыдущих?

- Он более театральный. Я уже говорил, что мы решили сделать акцент на теме уличного театра. Нам показалось, что такая версия будет самой интересной для наших гостей.

К нам приехали очень сильные театральные труппы из Санкт-Петербурга и Москвы. Они смогли заинтересовать и привлечь большое количество зрителей.

И еще хочу отметить, что в этом году у нас появился свой кинозал, который мы сделали из подсобного помещения: убрали хлам, установили скамейки, привели его в нормальное состояние. Здесь и показывали фильмы Андрея Кончаловского из кинофонда Челябинской области. Зрителям понравилось.