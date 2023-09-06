Новый сезон Челябинского НХТ будет по-настоящему юбилейным

Новый Художественный театр Челябинска торжественно откроет свой юбилейный, 30-й творческий год, пятого октября. Подготовка к нему началась ещё задолго до этого события. И вот уже два месяца после летних каникул коллектив полностью погружён в осуществление его планов.

Начнётся сезон с премьеры – спектакля «Сердце не камень» по пьесе А. Н. Островского, постановка которого была осуществлена Евгением Гельфондом на Грант Союза театральных деятелей РФ.

О том, чем особенным будет удивлять и радовать своих поклонников коллектив НХТ в год юбилея, нашему корреспонденту рассказала заведующая литературной частью театра Майя Давыдова-Брандесова:

«После открытия и премьеры коллектив представит зрителям и сейчас готовит большой юбилейный концерт. 30-летию театра посвящён и выход необычного юбилейного издания. Будут и другие сюрпризы, которые пока не хочется открывать. Что касается репертуара, его обновления, то в ноябре его пополнят две премьеры. Над комедией «Хутор, престиж и котик» по пьесе молодого белорусского драматурга Влады Ольховской работает наш режиссёр Евгения Зензина, а ведущий актёр театра Александра Майера в основу своего очередного поэтического спектакля «Русский огонёк» взял стихи Николая Рубцова. Художественный руководитель НХТ Евгений Гельфонд приступает к освоению художественного мира Романа Михайлова – писателя-прозаика, театрального и кино- режиссёра и драматурга, учёного-физика. Особенный, глубокий мир этого уникального творца должен отразиться в спектакле, который рождается сейчас. Премьера намечена на 2024 год».

В октябре нового сезона театр примет участие в 33-м областном фестивале профессиональных театров «Сцена». И такое вот по-юбилейному прекрасное совпадение - в афишу фестиваля заявлено два спектаклями Евгения Гельфонда: «Метель» от его собственного театра, а «Рождественские встречи» от Златоустовского театра «Омнибус». А ещё зрителей ждёт новая комедия положений в постановке режиссёра НХТ Риммы Щукиной и яркая новогодняя кампания. И два популярных фестиваля, всегда ожидаемых участниками, зрителями и критиками. Оба фестиваля созданы НХТ и признаны в регионе и в России неоценимым творческим достижением и подвигом. Это международный фестиваль-лаборатория «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», который пройдёт в 11-й раз, и региональный юбилейный (10-ый) фестиваль-конкурс актёрских работ имени В.И. Милосердова.

Новый Художественный театр, пожалуй, самый активно и успешно гастролирующий театр Челябинской области. Юбилейный сезон тоже отмечен двумя интересными поездками. В конце октября театр примет участие в VII Международном театральном фестивале зрительских симпатий «Подмосковные вечера» с одним из самых своих известных и популярных спектаклей «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина (режиссёр Евгений Гельфонд). Этот фестиваль в Мытищах проводит театр «ФЭСТ», который хорошо запомнился челябинским театралам по его оригинальным спектаклям на фестивале «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА». А после Мытищ НХТ переезжает в Москву, где на сцене Центрального Дома Актёра планируется показ этого же спектакля в рамках проекта «Театральная провинция».