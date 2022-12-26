Олег Аккуратов представит новую программу челябинской публике

Премьерную программу Олега Аккуратова увидят челябинцы 27 декабря в Концертном зале имени Сергея Прокофьева. Музыкант исполнит свои новые композиции, которые были созданы специально для Государственного симфонического оркестра Челябинской области. За дирижерским пультом будет заслуженный артист России Адик Абдурахманов!

«Олег Аккуратов впервые в своей музыкальной карьере исполнит произведения Гершвина и Цвасмана. Кроме того, в программе прозвучат премьерные авторские произведения Олега Аккуратова в аранжировке Владимира Батракова, которые войдут в совместный с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области альбом. Релиз пластинки намечен на 2023 год», рассказали в Челябинской государственной филармонии, напомнив, что пианист и вокалист Олег Аккуратов известен миллионам людей со всего мира, именно он исполнял Гимн Паралимпийских игр в Сочи на церемонии закрытия 2014 года.

Поклонники любят Олега Аккуратова за превосходную технику, стиль исполнения и безупречный вкус, за виртуозность импровизаций и харизму, которая помогает ему завоевывать сердца слушателей раз и навсегда.

