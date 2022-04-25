25.04.2022
Пушилин: На «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников
25.04.2022
В Златоусте вынесен приговор дорожному рабочему, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими
25.04.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида
25.04.2022
«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
25.04.2022
Юные южноуральские гимнасты выступили на «Кубке SportGym»
25.04.2022
В Челябинской области проснулись клещи, но пока они менее активны, чем в прошлом году
«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»
15.04.2022
«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
23.03.2022
Фотомгновения судьбы Валерия Ростова в театре «Омнибус» Златоуста
14.03.2022
Педагоги Челябинского колледжа культуры оценили работу своих выпускников на сцене «Омнибуса»
13.03.2022
Юбилею А. Н. Островского театр Златоуста посвящает «Лес»
Алексей Текслер проинспектировал челябинские дороги: новые повороты и старые тупики
23.04.2022
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи Христовой
22.04.2022
Челябинский фотограф Александр Кондратюк: людей надо любить
21.04.2022
Челябинскую область критикуют за нацпроекты «Образование» и «Демография», но ситуация поправима
21.04.2022
В школе Челябинска 25 апреля состоится первая церемония подъема флага и исполнения гимна
20.04.2022