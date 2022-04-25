«Омнибус» вновь радует зрителей Златоуста «Гранями таланта»

В Златоустовской драматическом театре «Омнибус» под занавес его творческого сезона открылась художественная выставка сотрудников театра. Под названием «Грани таланта» она проводится в одиннадцатый раз и вновь стала ярким, радостным событием для её участников и зрителей.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова, пять новых пейзажей представил в экспозицию старейшина театра заслуженный артист РФ Юрий Чулошников. Среди них весенний перелесок «Березы и жарки», утопающий в зелени «Кусочек микрорайона», загадочное «Старое дерево ночью», яркая «Ялта фестивальная», импрессионистское «Отражение в тумане».

Бутафор-декоратор особо сложных работ Андрей Богомолов вновь удивил зрителей разнообразием техник художественно-прикладного творчества. Среди его работ и графика, и резьба по дереву, и живопись. Доброе, солнечное творчество мастера вызывает чувство детского восторга. Обыкновенные коряги в его руках превращаются в «Дедулек-грибулек», в «Рыбачка» и «Лесных духов». Очень уютно и тепло в его сказочном мире, который органично существует и в таких живописных произведениях, как «Кот Баюн» или «Взгляд совы». А в ироничной графике Богомолова причудливо переплетаются мир реальный и фантазийный.

На резном панно художника-бутафора Тимиргази Миндибаева – буйство и разнообразие природы. Она в «Перелете птиц», в токающем «Глухаре», в звонком «Скворце», в снежном «Зимнем вечере», в «Озере». Есть и работа, написанная маслом, – весенний «Букет».

Особую нежность вносят в каждую экспозицию работы костюмеров театра. Буквально завораживают «Ирисы», «Орхидеи», «Сирень» Татьяны Почиваловой. Её яркое цветочное трио

безукоризненно выполнено алмазной мозаикой. Картины Елены Егоровой «Вечерний танец» и «Вальс стихий» тонко и с чувством выполнены акрилом.

Впервые приняла участие в выставке актриса Мария Лозунова. Три ее абстрактные картины («Любовь», «Мои орущие сорок», «Частица Бога») – это переплетение мыслей, чувств, представлений о мире, душе, жизни…

Еще один новичок выставки – Анна Юрташкина, гример-пастижер. Ее картины выполнены гуашью и акрилом. «Лесное озеро», «Летом в Италии», пейзаж по мотивам Р. Мура, «Подсолнухи» по мотивам Л. Афремова и «Моя любовь» не только радуют глаз, но и пробуждают в душе чувство причастности к яркому, многокрасочному празднику. Как, собственно, и вся выставка, которая продолжит своё общение со зрителями

до конца театрального сезона.