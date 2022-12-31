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Фото: Анатолий Шулепов/Сергей Белковский

От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах

Попробуем собрать в одно «новогоднее лукошко» интересные факты о людях из тех фильмов, которые смотрим каждый Новый год, кого можно связать с Челябинском.

Список получился субъективным, но главное - под Новый год хочется позитивных новостей и любопытных открытий. Уже совсем скоро эти кинофильмы снова будут в телепрограмме разных каналов. А пока – несколько «кадров».


 Кадр первый. «Карнавальная ночь». 31 декабря у нас снова будет возможность погрузиться в очарование песни про пять минут в исполнении юной Людмилы Гурченко, мысленно повторить вместе с героем Филиппова «лекцию» про пять звездочек на небе. И, конечно, порадоваться игре комика номер один своего времени Игоря Ильинского

А ведь Игорь Ильинский был тоже челябинцем. В годы Великой Отечественной войны с труппой Малого театра артист был эвакуирован в Челябинск. Как-то врач Борис Георгиевич Гуров, отец знаменитого «ариэлевца» Льва Гурова, рассказывал мне, как в годы войны мальчишкой встречал во дворе «дома облисполкома», что на площади, Игоря Ильинского, гулявшего со своей овчаркой.

От известного киноведа и нашего земляка Вячеслава Шмырова приходилось слышать, что какой-то период в Копейске находился эвакуированный театр, где был и Сергей Филиппов, вот вам еще один «мостик» к «Карнавальной ночи».

Кадр второй. Мультипликационный. Знаменитый и любимый уже не одним поколением детей фильм про Чебурашку покажут по разным каналам, уж точно. А создал его — каким видим этого героя на экране - Леонид Шварцман, ставший патриархом советской мультипликации. В годы Великой Отечественной войны молодым человеком трудился он на ЧТЗ, откуда после войны уехал в Москву и поступил во ВГИК.

Кадр третий. «Покровские ворота». Фильм этот не про Новый год, сюжет иной, но, видимо, обаяние текста сценария и, конечно, игры актеров делают его всегда желанным для зрителя в эти дни каждого года. В фильме много замечательных актеров. Свое место в этом ансамбле занимает Леонид Броневой, сыгравший эстрадного исполнителя Велюрова.

Звезда «ворот» когда-то работал в Магнитогорской драме, стал многим позже лауреатом знаменитой уральской премии «Светлое прошлое».

Кадр четвертый. Фильм с новогодним сюжетом, созданный и показанный впервые в постсоветские времена, вошедший в золотой фонд новогодних показов – «Француз».

«Я очень люблю фильм «Француз» и рада, что его довольно часто показывают по телевидению и особенно в Новый год и в Рождество», - вспоминала режиссер Вера Сторожева.

Режиссер этой картины Вера Сторожева - уроженка Южного Урала, ставшая лауреатом премии «Светлое прошлое». Премию эту на сцене челябинской драмы Вере Сторожевой вручал «оскароносец» и гость церемонии Владимир Меньшов.

Его фильмы «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» тоже обязательны в «киноменю» новогодних каникул.

Кстати, в Челябинске известный режиссер познакомился с художником Игорем Белковским, знакомство продолжилось в Москве в мастерской портретиста. Так появился портрет народного артиста, без фрака, с руками на коленях, человека с народными корнями, как сказали бы раньше.

Обычно Владимир Меньшов играл мужчин серьезных, в званиях и должностях. Вспомним, к примеру, роль маршала Жукова в сериале «Ликвидация» про послевоенную Одессу.

Но можно встретить Владимира Валентиновича и в новогодних фильмах, призванных дарить тепло и радость.

«Снегурочку вызывали?» - в этом фильме Меньшов исполнил роль водителя «РАФика», которому пришлось в новогодний вечер стать Дедом Морозом. А Снегурочкой была Ирина Алферова.

В фильме «Новогодний переполох» Меньшов исполнил роль отставного генерала, вокруг которого разворачивается сюжет картины.

Кадр пятый. Про Юрия Никулина. Скоро - в новогодние дни - снова увидим его в «Операции Ы» и «Кавказской пленнице». Какой Новый год без этих картин.
 Я встретил как-то, было это в начале девяностых годов, Юрия Никулина на Патриарших прудах в Москве.

Иду и вижу — останавливается у дома, который называли тогда «цэкашным», машина и из нее вышел пожилой человек. Очень сутулый, движения его были трудными и медленными. Это был Юрий Владимирович Никулин.

Я был на другой стороне улицы, которая была-то всего в десяток шагов в ширину. Проводил его взглядом и пошел дальше. Мимолетная встреча, которая стала впечатлением, о котором помню и теперь. Смартфонов еще не было. Встреча осталась только в памяти.
 Вот редкий снимок Юрия Никулина в Челябинске, в цирке. Считается, что это именно он предложил разбить зрительный зал цирка на цветные сектора. Вот то челябинское мгновение на снимке знаменитого фоторепортера Сергея Васильева, из его альбома о Челябинске. Об этом факте с цирком напоминает и только что вышедшая книга «Челябинская область. 50 фактов о культуре».

Кадр шестой. Голос за кадром. Про мультяшного Чебурашку уже вспоминали. А вот голос Ларисы Брохман известен уже не одному поколению юных российских зрителей. В арсенале Ларисы «Мишки Гамми» и «Чародейки», «Свинка Пеппа» и «Поезд с динозаврами», «Литтл Пони» — в этих и многих других известных мультсериалах звучит голос Ларисы Брохман. 

Как-то актриса озвучила 16 героев в сказке «Снежная королева». В популярных у детей «Фиксиках» ее голосом говорят Симка, Игрек и мама Дим Димыча. Выпускница челябинского мединститута и участница знаменитого трио «Мультики» озвучивала культового персонажа Чебурашку в совместном японско-российско-корейско-белорусском фильме.

Ларису Брохман хорошо знают любители Ильменского фестиваля. Стала она лауреатом премии «Светлое прошлое».

Кадр седьмой. Про лауреатов премии «Светлое прошлое» в этих заметках уже вспоминали не раз. 

А если «расширить тему» и вспомнить других актеров, кого можно встретить в современных новогодних фильмах.

Популярная актриса Инга Оболдина в фильме «Француз» сыграла проводницу, которая опаздывает в рейс и ее подвозит водитель большегруза - Гарик Сукачев.

Получается, что фильм «Француз» уникален для зрителей «с Урала», ведь в нем участвуют сразу два лауреата премии «Светлое прошлое» это – режиссер картины Вера Сторожева, несколько лет детства ее прошло в Троицке Челябинской области. И актриса Инга Оболдина, чье детство прошло в Кыштыме. 

Ингу Оболдину увидим еще в популярных новогодних фильмах «Новогодний переполох» и «Суженый ряженый», где она сыграет одну из главных ролей.

Среди российских новогодних картин есть фильм «Снег на голову». Работника пансионата в фильме сыграл Александр Робак, чья жизнь была связана с уральским Златоустом.

Еще в одном современном новогоднем фильме «Елки 1914» снялся молодой актер Александр Паль, уроженец Челябинска, тоже лауреат «Светлого прошлого».

Кадр восьмой. Среди «обоймы» новогодних картин – «Обыкновенное чудо», «Ширли-мырли». «Семь стариков и одна девушка». В них снимался знаменитый советский актер Евгений Весник.

Про него тоже можно сказать - челябинец. Ведь будущий Народный артист СССР в 19 лет, когда учился в театральном училище имени Щепкина при Малом театре, какое-то время жил в Челябинск.  

Было это осенью 1941-го года, во время Великой Отечественной войны. Отсюда он ушел на фронт.

Кадр девятый. А «Ирония судьбы», как же без нее? Может, и у этой картины поискать челябинские корни. Не нашел. Впрочем, маленький «корешок», пусть и такой опосредованный все же обнаружился.

В актерской студии у исполнителя главной роли в фильме Андрея Мягкова учился когда-то Игорь Стоценко, с кем мы выросли в одном дворе. Игоря можно встретить в нескольких телевизионных картинах разных лет.

Кадр десятый. Кировка попала в кино. Есть среди современных новогодних картин такая – «Загадай желание». В одном из офисов решили собрать письма Деду Морозу. С этим связана череда приключений, которые происходят в предновогодние дни.

А офис этот, фильм, понятно, про любовь, находится в высоком синем здании. Его несколько раз показывают в картине. Челябинцы в нем без труда узнают офисное здание «Челябинск-сити».

Почему оно выбрано и кем для этого фильма – загадка. Но встретить знакомое место в фильме мне, как челябинцу,

было приятно. Такие вот челябинские впечатления от новогодних кинолент, с которыми нас ожидает встреча уже скоро, когда часы пробьют двенадцать.

Автор: Сергей Белковский
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Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР

29.12.2022 14:16

Челябинская область находится во власти антициклона

29.12.2022 13:23

ЧОКБ: Человечное отношение к каждому больному

29.12.2022 13:19

Андрей Турчак: группа по вопросам СВО составит «тепловую карту» проблем

29.12.2022 12:42

После вмешательства прокуратуры в детском саду Юрюзани утеплили окна и установили батареи

29.12.2022 12:33

Консультация юриста: ДТП на служебном транспорте

29.12.2022 12:29

Челябинский институт культуры и Луганская академия культуры и искусств заключили договор о сотрудничестве

29.12.2022 12:13

В Челябинске живут счастливые люди

29.12.2022 12:07

В Челябинске с нового года продлят автобусный маршрут из ЧВВАКУШа до аэропорта

29.12.2022 11:36

Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам

29.12.2022 11:27

Морское царство в центре Челябинска ждет маленьких горожан на январские утренники

29.12.2022 11:26

На Госуслугах открылась форма заявления на единое пособие на детей и беременным женщинам

29.12.2022 11:16

В Челябинской области поддержка фермеров вырастет вдвое

29.12.2022 11:10

Первичка «Движения первых» появилась в лицее 142 Челябинска

29.12.2022 10:50

В Еткульском районе после ремонта распахнула свои двери Белоусовская школа

29.12.2022 10:47

Челябинские таможенники поздравили детей Донбасса с Новым годом

29.12.2022 10:42

Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами

29.12.2022 10:24

Листопрокатный цех ММК отмечает сорокалетие

28.12.2022 18:21

В Челябинске продолжается «охота» на нелегальных продавцов фейерверков

28.12.2022 18:10

Курчатовский район с помощью елки желаний исполняет самые заветные детские мечты

28.12.2022 17:06

«Единая Россия»: в 2023 году по программе капремонта сдадут более 1500 школ

28.12.2022 16:46

Новый ФОК открылся в центре Кусы

28.12.2022 16:14

Челябинский «Онегин» стал лауреатом премии министерства культуры России

28.12.2022 16:08

Жительницу из Полетаево, по вине которой погиб малыш, оставили на свободе

28.12.2022 16:00

В Челябинске и Копейске расставляют желтые и оранжевые баки для РСО

28.12.2022 15:55

Анонсы событий и мероприятий на 29 декабря (18+)

28.12.2022 15:44

Аптечные компании подозревают в сговоре

28.12.2022 15:39

В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира

28.12.2022 15:31

МТС поможет южноуральцам с особенностями здоровья освоить профессию в IT

28.12.2022 15:31

Новорожденным «декабрятам» Челябинска связали новогодние костюмы

28.12.2022 14:42

Аварийно-диспетчерские службы Челябинска в праздники будут работать в усиленным режиме

28.12.2022 14:35

В Челябинске будут судить членов ОПГ, которые «разводили» российских туристов

28.12.2022 14:05

Радость разговоров об искусстве в новом проекте музея изобразительных искусств

28.12.2022 13:57

Компенсации для волонтеров и статус педагога для тренеров: какие законы вступают в силу в январе

28.12.2022 13:54

Челябинские школьники проведут каникулы в бесплатном онлайн-кэмпе

28.12.2022 13:47

Обновленная челябинская «Бригантина» снова открыта для зрителя

28.12.2022 13:34

Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка

28.12.2022 13:10

ММК приглашает всех желающих к погружению в мир горно-обогатительного производства

28.12.2022 12:15

50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области

28.12.2022 11:58

Снова доступен: скачивать Windows можно без VPN

28.12.2022 11:50

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения поселка Шершни в Челябинске

28.12.2022 11:47

График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области

28.12.2022 11:34

Елка желаний: дочь бойца СВО Аяна из Челябинской области получила синтезатор

28.12.2022 11:21

Предприятиям Челябинской области компенсировали 145 миллионов «на науку»

28.12.2022 11:02

Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток

28.12.2022 10:53

Маргарита Павлова: Все больше россиян выбирают семейное образование для детей

28.12.2022 09:02

Ирина Гехт: Крепко вас всех обнимаем с теплом из Челябинской области

27.12.2022 23:18

В Челябинске открылся новый гастробар на Кировке - "Оптимисты"

27.12.2022 20:59

Мобильная телефония от "Тинькофф"

27.12.2022 20:29

Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест

27.12.2022 16:50

Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше

27.12.2022 16:44

Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году

27.12.2022 16:41

Черемуха, Космос и Эра – самые необычные имена, которыми в 2022 году южноуральцы называли детей

27.12.2022 16:05

Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря (18+)

27.12.2022 15:51

Администрация Челябинска заключила контракт на отлов бездомных животных

27.12.2022 15:39

В Челябинске бывший сотрудник связал бухгалтера и украл зарплатные деньги

27.12.2022 15:23

Весна придет в Челябинск с музыкой Рахманинова

27.12.2022 14:55

На военной кафедре ЮУрГУ начнут готовить операторов беспилотников

27.12.2022 14:49

Пинок кошки стоил челябинцу жизни

27.12.2022 14:39

В Челябинске запускается новый автобусный маршрут