Победители Ильменки: для вас поет квинтет «Консонанс»

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы познакомим вас с квинтетом «Консонанс» из Екатеринбурга.Это солисты коллектива Ирина Кадочникова, Оксана Кулаева, Наталья Кулакова и Оксана Пащенко и неизменный гитарист Александр Кулаев.

Квинтет «Консонанс» - лауреат и призер многочисленных городских, областных и российских фестивалей авторской песни. Созданный в 1994 году как квартет, в 1997 году он стал квинтетом. Своими лёгкими зажигательными композициями ансамбль "Консонанс" неоднократно радовал слушателей на разных фестивалях. "Консонанс" - это вокальное многоголосие в ритмах боссы, самбы под аккомпанемент виртуозной гитары, а также душевные авторские и популярные композиции в собственных вокальные обработках.

Сегодня квинтет «Консонанс» поет для вас песню «Летняя босса-нова». Автор песни – Сергей Подборнов.

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.