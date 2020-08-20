Победители Ильменки: для вас снова поет Евгений Воронин

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Сегодня мы еще раз представляем вам участника Ильменского фестиваля автора - исполнителям Евгения Воронина.

Евгений родился и вырос в Верхнем Уфалее, сейчас живет в Миассе, работает менеджером. Евгений увлекается фотографией, много читает, путешествует и любит бардовскую песню.

Как вспоминает сам Евгений, любовь к бардовской песне пробудила в нем пластинка Юрия Визбора, а когда еще во время учебы в школе ему удалось послушать Олега Митяева, он вышел с концерта немного другим человеком. Он пишет стихи, а иногда и музыку на свои стихи.

Сегодня Евгений Воронин поет для вас песню Владимира Высоцкого «За меня невеста».

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.