Победители Ильменки: для вас снова поет Павел Евграфов

По просьбе наших читателей мы продолжаем проект «С добрым утром, Урал!», но на этот раз у нас особый поворот – Ильменский. Фонд Олега Митяева в качестве организатора программы Ильменского фестиваля авторской песни познакомил нас с победителями первого тура 44-ого фестиваля и мы предложили им участие в проекте.

Так что теперь вы, дорогие читатели, каждый раз, открывая рубрику, можете представлять себе, что вы здесь, на Южном Урале, на нашей Ильменке.

Павел Евграфовживет в Томске, он артист, музыкант, член союза композиторов Томской области, лауреат всероссийских и международных конкурсов, певец с голосом оперного масштаба.

Несмотря на классическое образование, Павел имеет различные музыкальные пристрастия: от академического вокального искусства, эстрадного и авторского направлений до бардовской песни.

Павел создал трио «Виниловая пластика», изюминкой которого является исполнение песен советских композиторов 30-70-ых годов ХХ века, а также авторских произведений.

Сегодня Павел поет для вас песню «Благодарю». Слова Михаила Андреева. Музыка Павла Евграфова.

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.