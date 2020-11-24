Сегодня для вас играют Элизбар и Александр Самодум

Информационное
агентство
Адрес редакции:
E-mail:
Телефоны:
E-mail по вопросам рекламы:
Телефоны по вопросам рекламы:
Разделы:
Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы "Ann’Sannat".
Александр Самодум - талантливый харп-гитарист, истинный романтик и душа компании, старожил Ann'Sannat. По словам Элизбара, багодаря ему родилось на свет огромное количество великолепных аранжировок для композиций, которые так любит слушатель Ann'Sannat.
Элизбар о "Вальсе на ветвях":
"Одна из самых загадочных моих импровизаций, которая стала композицией. Я не ощущаю ее своей. Точнее, да, какие-то жизненные ситуации все же там присутствуют, но они...
Это то, что мне удалось подслушать. И также отобразить. Она проявилась давно, еще когда я жил в Будапеште. Там сочинились фактически все вещи, альбома Metamorphoses of Ann.
У каждой композиции в этом альбоме есть своя история. И вот одна из них. Я давно заметил, что в будапештских парках музыка словно витает в воздухе. Так вот, однажды я выступал на фестивале в парке Vajdahunyad -Вайдахуньяд Вар. После окончания концерта меня попросили сыграть ещё. К тому времени наступил вечер, стало темнеть. Зажглись фонари, и поднялся ветерок, а моя арфа стала звучать без моего участия, от ветра, который ласкал струны. Присутствующие были в восторге от самоиграющей арфы. Мы все стояли и слушали.
Внезапно ветви платана, под которым стояла арфа, как-то призывно зашелестели. Я поднял голову и увидел, как фонарь, освещая листья, проецирует на ветви тени, которые от ветерка тоже начали двигаться, как в танце. Тени же имели не образ листа, они были вытянуты и очень грациозны - будто какие-то существа кружились в хороводе.
Всё это происходило у меня над головой.
И вдруг я услышал в голове некую тему, мне показалось даже сначала, что это заиграла где то музыка, но потом я понял что эти звуки зазвучали в моей голове . Я включил диктофон и, повинуясь странному и очень сочному желанию прервать самозвучащую Эолову арфу, сел и начал играть то, что я услышал.
Потом я снял музыку с диктофона и выучил её, что было, кстати, совсем не просто. И вот эта музыка, явившаяся ко мне целиком, откуда-то из сфер и стихий, превратилось в композицию "Вальс на ветвях".
Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.
Адрес редакции:
E-mail:
Телефоны:
E-mail по вопросам рекламы:
Телефоны по вопросам рекламы:
Разделы:
При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем
Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.
Политика обработки персональных данных
Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".
Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Главный редактор - Поволоцкая И.И.
Лента новостей