С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас играют Элизбар и Александр Самодум

Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы "Ann’Sannat".

Александр Самодум - талантливый харп-гитарист, истинный романтик и душа компании, старожил Ann'Sannat. По словам Элизбара, багодаря ему родилось на свет огромное количество великолепных аранжировок для композиций, которые так любит слушатель Ann'Sannat.



Элизбар о "Вальсе на ветвях":



"Одна из самых загадочных моих импровизаций, которая стала композицией. Я не ощущаю ее своей. Точнее, да, какие-то жизненные ситуации все же там присутствуют, но они...

Это то, что мне удалось подслушать. И также отобразить. Она проявилась давно, еще когда я жил в Будапеште. Там сочинились фактически все вещи, альбома Metamorphoses of Ann.

У каждой композиции в этом альбоме есть своя история. И вот одна из них. Я давно заметил, что в будапештских парках музыка словно витает в воздухе. Так вот, однажды я выступал на фестивале в парке Vajdahunyad -Вайдахуньяд Вар. После окончания концерта меня попросили сыграть ещё. К тому времени наступил вечер, стало темнеть. Зажглись фонари, и поднялся ветерок, а моя арфа стала звучать без моего участия, от ветра, который ласкал струны. Присутствующие были в восторге от самоиграющей арфы. Мы все стояли и слушали.

Внезапно ветви платана, под которым стояла арфа, как-то призывно зашелестели. Я поднял голову и увидел, как фонарь, освещая листья, проецирует на ветви тени, которые от ветерка тоже начали двигаться, как в танце. Тени же имели не образ листа, они были вытянуты и очень грациозны - будто какие-то существа кружились в хороводе.

Всё это происходило у меня над головой.

И вдруг я услышал в голове некую тему, мне показалось даже сначала, что это заиграла где то музыка, но потом я понял что эти звуки зазвучали в моей голове . Я включил диктофон и, повинуясь странному и очень сочному желанию прервать самозвучащую Эолову арфу, сел и начал играть то, что я услышал.

Потом я снял музыку с диктофона и выучил её, что было, кстати, совсем не просто. И вот эта музыка, явившаяся ко мне целиком, откуда-то из сфер и стихий, превратилось в композицию "Вальс на ветвях".

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.