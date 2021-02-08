Ученые нашли «подсказки» на рынке в Ухане при расследовании по COVID-19

Несмотря на непогоду, в Челябинской области стартовал этап Кубка мира по сноуборду

У управляющих компаний Челябинска не хватает людей и техники для уборки снега во дворах

С добрым утром, Урал!

Сегодня у нас в гостях снова Ольга Рагулина из Екатеринбурга. Победительница Ильменки-2020

Ольга Рагулина исполнит песню «Сон» на стихи Галины Петровой.

Ольга Рагулина - химик, закончила Уральский государственный университет (сейчас УрФУ), работает в организации связи.

Как рассказала сама Ольга, её юность прошла в СПО «Алые паруса», гитара всегда была её спутницей. В свободное от работы время Ольга поёт в клубе авторской песни «Урал», пробует писать музыку.



Галина Петрова родилась в Таганроге. Сейчас живет и работает в городе Лесной Свердловской области. Она - оператор пульта электромагнитной установки цеха по производству изотопов комбината «Электрохимприбор». Член литературного объединения Любителей Изящной Словесности при библиотеке им. П.П. Бажова, член творческого объединения «Лесной мотив» при профкоме Комбината "Электрохимприбор". Лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, соавтор поэтических сборников.

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.