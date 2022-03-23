«Сверху молот, снизу серп»: Исторический музей отметит 100-летие НЭП выставкой

В Государственном историческом музее Южного Урала в пятницу, 25-го марта, откроется выставка, посвященная периоду 20-х годов прошлого столетия.

Как отмечают в музее, экспозиция получила название «Сверху молот, снизу серп… К 100-летию НЭПа на Южном Урале».

По словам куратора выставки, заместителя директора Исторического музея по научно-исследовательской работе Александра Лымарева, в выставке три основных раздела.

«Первый - тема голода, с которого начинались в России 1920-е годы. Во втором разделе разъясняем, что такое новая экономическая политика, какие принципы были положены в ее основу и как они реализовались на Южном Урале. Одновременно выставка показывает, что представляла из себя в 20-е годы территория нынешней Челябинской области. Третий, самый большой раздел посвящен обыденной жизни человека 1920-х. Это быт, архитектура, кино и музыка. Тема образования, науки и спорта тоже затрагивается. Естественно, речь пойдет и о 100-летии Исторического музея Южного Урала, которому посвящено несколько планшетов», - отметил Александр Лымарев.

Он добавил, что важной темой выставки является противостояние новой советской и старой идеологии - религии, переживавшей тогда тяжелые времена.