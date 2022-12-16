«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии

Солисты Большого театра выступят в Челябинской государственной филармонии на ежегодном праздничном концерте «Торжество классики» завтра, 17 декабря. В программе - выступление Ольги Селиверстовой (сопрано) и Алексея Татаринцев (тенор), а также Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова.

«Традиционно, в конце года гостей ждет настоящее предновогоднее чудо! На сцене концертного зала им С. С. Прокофьева выступят солисты Большого театра Ольга Селиверстова и Алексей Татаринцев! В зале, украшенном живыми цветами, прозвучат классические произведения Дж. Верди, Дж. Пуччини, И. Штрауса», - сообщили в пресс-службе филармонии.