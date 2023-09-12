Трактора и танки – след в красках на выставке в Челябинске

В Челябинске в Выставочном зале союза художников собраны картины и графические работы на выставке «ЧТЗ-Танкоград-Челябинск в орбите искусства», посвященной 90-летию тракторного завода.

Подобные выставки для советской эпохи были обычным делом. В истории новой же России они- необычное, яркое событие в жизни города. Хотя бы уже потому, что собрать такую экспозицию сейчас непросто. Художники уже давно не ходят на завод, выполняя социальный заказ или заказ партии, чтобы написать картину из заводской жизни или портрет передового рабочего.

Где теперь искать такие картины прошлых лет – на предприятиях и их ДК, в частных коллекциях горожан, в мастерских художников и их наследников?

Все, что удалось собрать на этой выставке, именно так и собиралось – по крупицам, картина за картиной.

Этот опыт напомнил, что если этим не заниматься, не стараться сохранить картины прошлых лет и мастеров, то у Челябинска – города трудовой доблести – могут исчезнуть яркие, в красках, страницы истории.

Придут ли на выставку сегодняшние рабочие-тракторостроители, школьники и студенты? Наверное, если этим не заняться, то выставка - важная и нужная для города - пройдет мимо них.

А ведь история ЧТЗ и Танкограда, где тракторный завод стал сердцем, собрав вокруг себя другие заводы, - важнейшая часть истории Челябинска. Первый толчок к его развитию дал Транссиб, который не прошел мимо, а мог ведь пройти и в соседнем регионе Урала. Не будь железной дороги, вряд ли бы в Челябинскую область в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано столько предприятий. Не было бы Танкограда. А ведь Танкоград – это не только ЧТЗ, тот же политехнический, ныне ЮУрГУ появился именно для того, чтобы готовить специалистов для ЧТЗ.

При поддержке ЧТЗ в экспозиции появился баннер выставки, который придал экспозиции величие, которого заслуживает представленная тема. А еще на выставке можно встретить макет танка времен Великой Отечественной войны из музея ЧТЗ.

Трактора ЧТЗ в разные годы можно было встретить на важнейших стройках Советского Союза, помогали они осваивать и льды Антарктиды. Об этом картину не встретил, может быть, ее еще нет пока. Но на картине Василия Подгорнова «На новых разработках», написанной в 1985 году, видим челябинские трактора.

Василий Неясов в год 30-летия Великой Победы написал портреты комбата 63-й танковой бригады Акиншина и портрет знаменитого ветерана ЧТЗ Макагона.

В экспозицию вошли работы Ивана Таушканова, Михаила Ткачева, Дмитрия Фехнера, Ивана Болотских, Николая Черкасова, Николая Третьякова, чье творчество было хорошо известно челябинцам в 60-80 годы.

Современные мастера показали на выставке виды Челябинска, создавая в своих работах свой образ любимого города, – это и «Колесо обозрения», «По городу со своими облаками» Геннадия Жихарева, карандашные пейзажи Ольги Ларичевой, керамическое панно «с городом» Екатерины Колесовой.

Можно встретить и изображения известных политиков – Геннадия Зюганова в Челябинске на картине Ивана Болотских, датированной 2008 годом.

Художники иногда начинали свой трудовой путь в цехах тракторного завода. Так произошло, например, в жизни челябинского скульптора, автора герба Челябинска Андрея Старцева. До поступления в Свердловский архитектурный институт будущий бронзовых дел мастер работал рабочим в одном из цехов ЧТЗ. В стенах выставочного зала зрители могут встретить некоторые бронзовые скульптуры Андрея Старцева.

Посещение выставки «ЧТЗ-Танкоград-Челябинск в орбите искусства» - повод увидеть новые «уголки» Челябинска и вспомнить важные страницы истории промышленного города.