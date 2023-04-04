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04.04.2023 15:17

Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»

Трёхдневный театральный марафон V Всероссийского фестиваля любительских театров «Две маски», где выступят коллективы со всей России, пройдет на Южном Урале с 14 по 16 апреля в ДК «Автозаводцев» Миасса.

Региональный этап фестиваля на Южном Урале проходил с 12 марта. Актеры из городов и районов области показали 32 спектакля на разных площадках.

Как рассказали в министерстве культуры Челябинской области, показы прошли в Усть-Катаве, Кыштыме, Миассе и селе Чесма. По их итогам для участия во Всероссийском туре рекомендованы три коллектива: Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Усть-Катавский народный театр» (г. Усть-Катав), Народный коллектив драматический театр «Вечерняя школа» (ДК «Октябрь», г. Пласт), Народный коллектив театр-студия «Нарния» (ДК «Урал», ООО «Социальный комплекс», г. Миасс).

Для любительского коллектива выступить на большой профессиональной сцене – событие невероятного значения, потому на конкурс приходит огромное количество заявок. В условиях «жесткого» отбора, в финал проходят лучшие коллективы из самых разных уголков России. Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски» – это отличный шанс показать себя публике и профессиональным театральным работникам, ведь в состав жюри входят деятели театрального искусства из Москвы и Челябинска.

Организаторы фестиваля: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д.Поленова, Министерство культуры Челябинской области, Челябинский Государственный центр народного творчества, Челябинское отделение Союза театральных деятелей РФ.

Министерство культуры Челябинской области
Две маски
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31.03.2023 16:27

Поклонники Android не упускают возможности довести свой тариф до совершенства

31.03.2023 15:44

В Челябинской области отменили карантин по гриппу в больницах и соцучреждениях

31.03.2023 15:33

В Челябинске мужчина совершил смертельный прыжок с моста на Меридиане

31.03.2023 15:20

В Миассе водитель КАМАЗа наехал на горбольницу, прокуратура взяла дело на контроль

31.03.2023 15:15

Первые выходные апреля будут теплыми и ветреными

31.03.2023 15:08

Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

31.03.2023 14:20

Михаил Скоков: «В Челябинской области улучшилась раскрываемость преступлений»

31.03.2023 14:16

В Челябинской области вернули домой более 160 ошибочно мобилизованных

31.03.2023 13:41

В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера