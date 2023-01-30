В 2023 году Челябинск потратит на реализацию нацпроекта «Культура» 63 миллиона рублей

В 2023 году Челябинск получит 63 миллиона рублей на реализацию мероприятий национального проекта «Культура».

Данную цифру на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 30 января, озвучил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, все соглашения с областью заключены, денежные средства пойдут на оснащение детских школ искусств, муниципальных театров и преображение библиотек.

Детская библиотека №2 имени Аси Горской по адресу: улица Воровского, 63-А в текущем году станет модельной. Учреждение увеличит свою площадь за счет демонтажа перегородок, переноса служебных помещений. В основу дизайнерской концепции, которая будет претворена в жизнь, легла история взросления ребенка в волшебном мире, созданном великой мечтательницей, имя которой носит этот детский храм знаний.

Центральная городская библиотека имени Пушкина в 2023 году будет дооснащена.

Еще в двух челябинских библиотеках – татарской и башкирской литературы, на Цвиллинга, и в детской, на Салютной, - в этом году будет проведен ремонт.

Таким образом, благодаря национальному проекту «Культура» преображение в текущем году ждет четыре библиотеки Челябинска.

Отметим, в столице Южного Урала уже есть две модельные библиотеки – на улице Коммуны (детская, имени Горького) и на Комсомольском проспекте (№26, имени Татьяничевой).