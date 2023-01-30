30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
30.01.2023
Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
В 2023 году Челябинск потратит на реализацию нацпроекта «Культура» 63 миллиона рублей
21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
19.08.2021
В Челябинске по нацпроектам отремонтировали две школы искусств и поставили корт в спортшколу
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023