В Челябинске 2 декабря состоится грандиозное шоу «Mirror of enigma» Gregorian opera

Шоу «Mirror of enigma» Gregorian opera пройдет в Концертном зале им. С.С. Прокофьева 2 декабря в 19:00.

MIRROR OF ENIGMA – уникальный синтез рок-оперы, на стыке нью-эйдж, этно, индастриал, альтернативной музыки, эстрады… Музыкальное явление, получившее общее название New Age, чрезвычайно многогранно и обширно в своих границах. Существует множество определений этого явления. Одно из них, объединяющее, пожалуй все это разнообразие, сводится к простому термину – Contemporary Instrumental ( Современная инструментальная музыка.) В результате – неповторимый эффект жанровой полифонии.

Григорианские хоралы большинство из нас связывает со средневековьем и это совершенно справедливо , но корни этого литургического песнопения уходят во времена поздней антики, когда на Ближнем Востоке появились первые христианские общины. Основы григорианского хорала складывались на протяжении II-VI веков под влиянием музыкального строя античности и музыки стран Востока. Самое раннее и единственное документальное его свидетельство - запись христианского гимна в греческой нотации на обороте отчёта о собранном зерне на папирусе, найденном в Оксиринхе (Египет). Название «григорианский» эта духовная музыка получила по имени папы Григория Великого, который систематизировал и утвердил основной корпус официальных песнопений Западной церкви.

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, чумы и страха, Ренессанса и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу «MIRROR OF ENIGMA»!

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она – невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?

Аутентичное живое исполнение авторских произведений и любимых хитов «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein», мистика григорианского хорала и непередаваемая красота мрачных легенд европейской готики — это одно из лучших мировых шоу.

Красиво, душевно, поражающе! Нереальный восторг! Это не концерт, это магическая инсталляция!

Виртуозная игра музыкантов, магия голосов хора «ENCHANTED VOICES» и уникальный вокал KSANA восхищают. Это шоу для всех, кто любит хорошую музыку, ценит высокое мастерство и профессионализм артистов, открыт смелым экспериментам. «MIRROR OF ENIGMA» уже покорило сердца зрителей миллионом различных эмоций и чувств, увлекая в загадочные глубины волшебного Зеркала.

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра.

2 декабря в 19:00, Концертный зал им. С.С. Прокофьева.