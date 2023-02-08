08.02.2023
«Каменному поясу» Челябинска – сорок лет
08.02.2023
Love is от «Пятерочки»
08.02.2023
Высокий интерес зрителей помогает учреждениям культуры Челябинской области развиваться
08.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое февраля (18+)
08.02.2023
Зоозащитников Челябинской области научат эффективно пристраивать животных
08.02.2023
Разборка двух школьных «группировок» в Челябинске закончилась уголовным делом
В Челябинске 24 марта состоится концерт Floyd Universe - Symphony Tribute Show
Легендарные хиты группы Pink Floyd 24 марта в сопровождении симфонического оркестра(12+)
06.02.2023
В Челябинске 4 апреля состоится концерт Алексея Брянцева
17.10.2022
В Челябинске состоится концерт карельской группы «Theodor Bastard»
14.07.2022
В Челябинске 7 октября состоится концерт Олега Погудина « Романс» (12+)
03.07.2021
Звучала музыка и таяла душа: в Челябинске прошел концерт памяти «Аргун-2000»
Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане
07.02.2023
В Челябинской области 107 классов закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу
07.02.2023
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023