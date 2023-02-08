В Челябинске 24 марта состоится концерт Floyd Universe - Symphony Tribute Show

Концерт от Floyd Universe - Symphony Tribute ShowTaganay состоится в TaganayMusic Hall, ул. Труда, 181, Основной зал 24 марта 2023 г., в 19.00.

Floyd Universe - Symphony Tribute Show с ювелирной точностью воссоздает на концерте образ и звучание легендарной группы Pink Floyd! В Floyd Universe - Symphony Tribute Show, принимают участие лучшие музыканты , и как и на любом концерте группы Pink Floyd, песни сопровождаются

невероятным световым и лазерным шоу! На их концертах можно вспомнить ощущения, когда достали тот самый винил «Dark Side of the Moon», как - будто слетали на луну и обратно вместе

с Гилмором, Уотерсом, Райтом и Мэйсоном.

Запоминающиеся композиции «Another Brick in the Wall» ( «Ещё один кирпич в стене» «High Hopes» из альбома «Division Bell» никого не оставят равнодушным! На выступлении Floyd Universe - Symphony Tribute Show можно услышать все эти и другие не менее значимые хиты группы Pink Floyd. Симфонический оркестр подчеркивает всю эмоциональность и глубину музыки Pink Floyd, придавая великим произведениям новые краски. Floyd Universe - Symphony Tribute Show это более двух часов «живого» звука, ярких видеоинсталляций и крутого лазерного шоу.

Концерт от Floyd Universe - Symphony Tribute Show -легендарные хиты группы Pink Floyd в Taganay Music Hall, ул. Труда, 181, Основной зал, 24 марта 2023 г., в 19.00.