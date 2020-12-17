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В зале «Родина» челябинцы услышат одного из лучших органистов России

В пятницу, 18 декабря, на сцене Концертного зала органной и камерной музыки «Родина» Челябинской филармонии выступит один из самых известных и востребованных российских органистов, пианист и клавесинист Константин Волостнов.

Как сообщила пресс-секретарь филармонии Александра Третьякова, концерт «Орган. Сакральные символы» состоится в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». В программе этого концерта бессмертные произведения И.С. Баха, А. Вивальди, С. Франка, Й. Брамса, Ф. Мендельсона, М. Регера.

Константин Волостнов с отличием окончил Высшую школу музыки в Штутгарте, стал победителем практически всех самых престижных конкурсов исполнителей органной музыки: двух международных конкурсов в Сент-Олбанс (Великобритания), международного конкурса им. А.Гедике в Москве, международных конкурсов в Германии и Чехии. Сценическими партнёрами музыканта выступали крупнейшие хоры России, а также популярные российские актёры. Свои сочинения ему посвящали многие композиторы. В личной фонотеке знаменитого органиста более полутора десятков сольных музыкальных дисков с шедеврами органной музыки, среди которых – диск со всеми Сонатами, Токкатами и Концертами Баха, изданный крупнейшей российской фирмой «Мелодия». Этот диск набрал более миллиона прослушиваний и вошёл в топ мирового рейтинга компании.

С 2010 года Константин Волостнов преподаёт в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Многие его ученики являются победителями международных органных конкурсов. Сам он активно работает в жюри престижных конкурсов органистов, является экспертом- консультантом крупных государственных органных проектов и часто гастролирует с сольными концертами за рубежом. Ему аплодировали слушатели Великобритании, Швейцарии, Австрии, Нидерландов, Франции,

Германии, Испании, Канады и США. И вот теперь благодаря федеральной программе «Всероссийские филармонические сезоны» прекрасная возможность услышать одного из лучших и востребованных органистов России появилась и у челябинских меломанов.

Начало концерта «Орган. Сакральные символы» в 18-30.