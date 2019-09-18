Порог равнодушия

Власти Сатки забросили объект культурного наследия
Фото: 
Валерий Иванов
Культура
Сегодня, 11:08

В Сатке (Челябинская область) прокуратура потребовала от чиновников надлежащего содержания объекта культурного наследия – гидротехнического сооружения «Пороги», расположенного на реке Большая Сатка. Исторический памятник находится в удручающем состоянии.

Саткинская городская прокуратура провела проверку исполнения администрацией Саткинского района законодательства в сфере надлежащего сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Пороги».

«Пороги» - природно-исторический комплекс на реке Большая Сатка, одно из живописнейших мест Уральского региона. Здесь расположено уникальное гидросооружение, памятник индустриального зодчества - старинная плотина, построенная в начале прошлого века. Плотина построена немцами. В 1996 году природно-историческому комплексу «Пороги» присвоен статус памятника истории и культуры областного значения. «Пороги» принадлежат на праве муниципальной собственности администрации Саткинского района, которые обязаны следить за его состоянием.

«Однако на момент проверки техническое состояние объекта культурного наследия является неудовлетворительным, требует проведения противоаварийных мероприятий: плотина имеет трещины массового характера, разрушена часть кладки, происходит заиливание акватории за счет насосного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области  Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Саткинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Отправить новость
Происшествия
11.10.18 14:24
Власти Сатки забросили объект культурного наследия «Пороги»
Культура
30.06.17 16:07
На Саткинских порогах соберутся лучшие кузнецы и мастера традиционных ремесел
Культура
01.07.16 09:35
Фестиваль кузнецов на саткинских Порогах принимает гостей
Общество
08.07.15 14:13
В Порогах пройдет VI Всероссийский кузнечный фестиваль «Оружие великих побед»
12.09.19 14:48
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
12.09.19 13:02
Челябинцы увидят музыкальное шоу «Зачарованное зеркало»
12.09.19 12:58
Play в ТРЦ «Фокус» для детей и их весёлых родителей
12.09.19 10:06
Челябинские реставраторы обнаружили два артефакта при работе со старинными изданиями
11.09.19 13:35
Люди в черном цитировали Малевича
10.09.19 15:54
Прославленные артисты Большого театра покажут Челябинску «Светлый ручей»
10.09.19 09:54
Челябинцам представят рок-оперу «Иисус Христос – суперзвезда»
09.09.19 15:46
В Историческом музее открывается выставка о становлении радио и телевидения на Южном Урале
09.09.19 14:31
В Челябинске открывается первый на Южном Урале фестиваль-лаборатория PULSE
09.09.19 12:49
Озёрский театр кукол «Золотой петушок» выходит на старт к успеху
Общество
Вчера, 15:19
Хотели удивить китайских товарищей?
На набережной реки Миасс возвели «Великую Китайскую стену»
Общество
Сегодня, 10:21
 «Притяжение» Магнитки на инвестиционном форуме в Москве
Новости
Сегодня, 10:43
Экономика
ВТБ в Тюменской области на треть нарастил портфель привлеченных средств
Сегодня, 10:39
Происшествия
Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
Сегодня, 10:26
Экономика
ВТБ реализовал мгновенное пополнение брокерского счета
Сегодня, 09:58
Общество
Юных спецназовцев  судили «краповые береты»
Вчера, 17:28
Спорт
Челябинцы удачно выступают на Играх боевых искусств в Анапе
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Вчера, 13:14
Культура
Театр современного танца открывает 27-й театральный сезон
16.09.19 10:30
Культура
Челябинск увидит работы Дали, Пикассо и Матисса
12.09.19 14:48
Культура
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
10.09.19 15:54
Культура
Прославленные артисты Большого театра покажут Челябинску «Светлый ручей»
09.09.19 14:31
Культура
В Челябинске открывается первый на Южном Урале фестиваль-лаборатория PULSE
Теги
Пороги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика