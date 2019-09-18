Власти Сатки забросили объект культурного наследия

В Сатке (Челябинская область) прокуратура потребовала от чиновников надлежащего содержания объекта культурного наследия – гидротехнического сооружения «Пороги», расположенного на реке Большая Сатка. Исторический памятник находится в удручающем состоянии.

Саткинская городская прокуратура провела проверку исполнения администрацией Саткинского района законодательства в сфере надлежащего сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Пороги».

«Пороги» - природно-исторический комплекс на реке Большая Сатка, одно из живописнейших мест Уральского региона. Здесь расположено уникальное гидросооружение, памятник индустриального зодчества - старинная плотина, построенная в начале прошлого века. Плотина построена немцами. В 1996 году природно-историческому комплексу «Пороги» присвоен статус памятника истории и культуры областного значения. «Пороги» принадлежат на праве муниципальной собственности администрации Саткинского района, которые обязаны следить за его состоянием.

«Однако на момент проверки техническое состояние объекта культурного наследия является неудовлетворительным, требует проведения противоаварийных мероприятий: плотина имеет трещины массового характера, разрушена часть кладки, происходит заиливание акватории за счет насосного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Саткинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.