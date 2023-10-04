Воронежский ТЮЗ приезжает в Челябинск с гастролями

На сцене челябинского Молодёжного с четвертого по седьмое октября выступят артисты Воронежского театра юного зрителя. В рамках «Больших гастролей для детей и молодёжи» воронежцы сыграют пять спектаклей: «Алиса в стране чудес» (6+), «Кошкин дом» (6+), «Остров сокровищ» (12+) «Последняя жертва» (16+) и «У ковчега в восемь» (12+).

Мюзикл-фантазия «Алиса в стране чудес» композитора Владимира Баскина в Воронежском театре юного зрителя — это яркая музыкальная сказка по мотивам произведений Льюиса Кэрролла.

Спектакль «Кошкин дом» по мотивам одноименной сказки Самуила Яковлевича Маршака, на которой выросло не одно поколение детей, будет интересен и современному маленькому зрителю.

«Остров сокровищ» - знаменитый роман Роберта Стивенсона о пиратских приключениях. Самые смелые детские мечты и фантазии сходят со страниц знаменитого романа на сцену Воронежского ТЮЗа в формате яркого мюзикла.

«Последняя жертва» представляет собой сцены по мотивам одноименной комедии А.Н. Островского в постановке Анатолия Владимировича Ледуховского (Москва) – эстетский спектакль с откровенно провокативной природой.

«У ковчега в восемь» - спектакль по одноименной пьесе немецкого драматурга Ульриха Хуба, признанной лучшей в Германии в 2006 году. Сюжет спектакля основан на библейской легенде о Ноевом ковчеге. Три пингвина с двумя билетами в один конец бесхитростно размышляют на большие темы.

Актеры Молодёжного театра в это время будут выступать со спектаклями в Воронеже, уточнили в пресс-службе Молодежного театра.