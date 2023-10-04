04.10.2023
Воронежский ТЮЗ приезжает в Челябинск с гастролями
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
03.10.2023
В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом
Воронежский ТЮЗ приезжает в Челябинск с гастролями
15.05.2023
«Уроки поэзии» для школьников готовит Молодежный театр
03.04.2023
Челябинцы смогут познакомиться с пьесами-победителями Международного конкурса новой драматургии «РЕМАРКА»
24.03.2023
Весенняя традиция молодежного театра
17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
Челябинские спортсменки завоевали три золотые медали Кубка России по шорт-треку
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023