Юбилей «истинного рыцаря» театра «Омнибус»

Коллектив Златоустовского драматического театра (Челябинская область) накануне, первого сентября, поздравил с юбилеем свою ведущую актрису, ветерана сцены Ольгу Зацепину.

Эта невысокая, худенькая женщин с низким грудным голосом хорошо известна всем поклонникам «Омнибуса». Она служит его сцене без малого 35 лет. За эти годы в послужном списке актрисы 60 ролей из русской и зарубежной классики, современной драматургии А это значит - 60 разных женских судеб прошли через сердце актрисы и зрителей. О своей профессии Ольга Геннадьевна может говорить бесконечно. О том, как часто для роли приходится ворошить память и какой болью это отзывается в её сердце. О том, как важно в процессе репетиций и спектакля взаимопонимание с партнерами по сцене, чтобы зрителям в зале все было ясно и понятно. И ещё о том, как важно достучаться до совсем юных зрителей, чьи детские впечатления самые сильные и искренние.

«Героини Ольги Геннадьевны мудрые сильные и очень светлые, в какой бы эпохе они ни жили, в каких бы обстоятельствах ни находились, - рассказывает заведующая литературной часть театра Светлана Трофимова. - Будь это Кристина из «Фрекен Юлии» в пьесе Стриндберга или Роза Захаровна из «Незабываемого дня» Катаева, Дорида из «Диогена» Константинова и Рацера, тетя Анхелина из «Дикаря» Касоны, бабушка Валентины из спектакля по пьесе Рощина «А если это любовь?!» или Анна Павловна Растопчина из «Афинских вечеров» Гладилина, Анна Петровна из комедии Константинова и Рацера «Ход конём» и многие другие. А детвора в восторге от её обаятельной тетушки Тортиллы из «Приключений Буратино и его друзей» и непредсказуемой Бабе Яге из новогодней сказки «Морозко».

Творчество актрисы признано и отмечено наградами: почетными грамотами губернатора и министерства культуры Челябинской области, благодарностью министра культуры РФ, грамотами главы Златоустовского городского округа, городской театральной премией «Бенефис», театральной премией ООО «Златоустовская оружейная фабрика».

Театр – храм. Входить в него нужно только с чистой душой и светлыми помыслами. Это творческая позиция Ольги Геннадьевны. И её жизненное кредо. Сейчас на репетициях спектакля «Семейный портрет глазами постороннего» она привычно ищет путь к сердцу своей героини.

Вот что говорят о юбиляре коллеги по сцене.

Александр Романов, директор театра, заслуженный работник культуры РФ: «Ольга Геннадьевна – человек уникальный, с ней у театра нет никаких проблем, только благодарность за ее вдохновенный труд. Для нее самое главное в жизни – играть на сцене».

Борис Горбачевский, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ: «Ольга Геннадьевна – это истинный рыцарь театра. Ее служение на протяжении многих лет «Омнибусу» очень значимо, и в этом смысле она является эталоном в актерской профессии».

Екатерина Крыгина, актриса: «Ольга Геннадьевна очень тонкая натура. И умная, глубокая актриса. Мне нравится ее ответственное отношение к профессии, её работа над каждой ролью, она продумывает её детально, до конца. У неё есть чему поучиться всем нам и особенно молодым - и в жизни, и на сцене».