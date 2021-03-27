Южноуральцы вакцинируются от ковида в ТРК

Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида

Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка

После убийства собак в челябинском парке Гагарина возбудили уголовное дело

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»

В «поплывшем» Шаголе по поручению Натальи Котовой срочно начнут отвод воды

В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как

Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

В выходные, 27 и 28 марта, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах пяти муниципалитетов.

Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.

Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в пяти муниципальных образованиях: Магнитогорске, Миассе, Сатке, Челябинске и Южноуральске.

Адреса пунктов тестирования в ТРК:

В субботу, 27 марта, обследование можно будет пройти в шести торгово-развлекательных комплексах пяти муниципалитетов:

Челябинск:

- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.

Магнитогорск:

- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.

- ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Сатка:

ТК «Факел» с 11 до 13 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.

В воскресенье, 28 марта, тест на коронавирус можно сдать в четырех ТРК в четырех муниципальных образованиях.

Челябинск:

- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.

Магнитогорск:

- ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.

Миасс:

ТК «Слон» с 12 до 15 часов.

Южноуральск:

ТК «Южный» с 10 до 12 часов.