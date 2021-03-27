Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК

В выходные, 27 и 28 марта, в Челябинской области будет продолжено бесплатное тестирование жителей на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах пяти муниципалитетов.
Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ.
Медики рекомендуют за два часа до тестирования не принимать пищу и пить напитки.
Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.
Сдать бесплатно ПЦР-тест на коронавирус южноуральцы смогут в пяти муниципальных образованиях: Магнитогорске, Миассе, Сатке, Челябинске и Южноуральске.
Адреса пунктов тестирования в ТРК:
В субботу, 27 марта, обследование можно будет пройти в шести торгово-развлекательных комплексах пяти муниципалитетов:
Челябинск:
- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.
Магнитогорск:
- ТК «Континент» с 10 до 12 часов.
- ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.
Миасс:
ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Сатка:
ТК «Факел» с 11 до 13 часов.
Южноуральск:
ТК «Южный» с 10 до 12 часов.
В воскресенье, 28 марта, тест на коронавирус можно сдать в четырех ТРК в четырех муниципальных образованиях.
Челябинск:
- ТК «Горки» с 12 до 15 часов.
Магнитогорск:
- ТК «Гостиный двор» с 10 до 12 часов.
Миасс:
ТК «Слон» с 12 до 15 часов.
Южноуральск:
ТК «Южный» с 10 до 12 часов.