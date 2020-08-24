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Знакомьтесь: клуб авторской песни «Урал»

Культура
Сегодня, 12:06
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Победительница первого тура Ильменского фестиваля Ольга Рагулина из Екатеринбурга – член клуба авторской песни «Урал».

«Наш клуб собирает всех любителей петь под гитару и слушать живое исполнение песен за большим общим столом в процессе чаепития  - рассказывает Ольга. - Клуб является творческой средой, в которой взращиваются и оттачивают своё мастерство исполнители и авторы песен и поэты. Председатель клуба -композитор, певец, организатор фестиваля авторской песни «Август» в Екатеринбурге Сергей Паромонов».

В связи со сложившейся пандемической ситуацией клуб «Урал» записал серию Квартирников, песни из одного из них мы предлагаем вам послушать.

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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