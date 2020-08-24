Знакомьтесь: клуб авторской песни «Урал»

Победительница первого тура Ильменского фестиваля Ольга Рагулина из Екатеринбурга – член клуба авторской песни «Урал».

«Наш клуб собирает всех любителей петь под гитару и слушать живое исполнение песен за большим общим столом в процессе чаепития - рассказывает Ольга. - Клуб является творческой средой, в которой взращиваются и оттачивают своё мастерство исполнители и авторы песен и поэты. Председатель клуба -композитор, певец, организатор фестиваля авторской песни «Август» в Екатеринбурге Сергей Паромонов».

В связи со сложившейся пандемической ситуацией клуб «Урал» записал серию Квартирников, песни из одного из них мы предлагаем вам послушать.

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