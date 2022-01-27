90-летие ММК в Челябинске отметят большой выставкой о богатой истории комбината

В Челябинске по случаю грядущего первого февраля 90-летия ПАО «ММК» откроется выставка, которая расскажет о богатейшем прошлом и настоящем флагмана металлургической отрасли России.

Экспозиция «Страны надежная опора» появится в центре южноуральской столицы – на бульваре Славы. Выставку подготовил объединенный государственный архив Челябинской области при поддержке Магнитогорского металлургического комбината. Об истории предприятия расскажут сорок выставочных планшетов, основанных на документальных материалах архива.

На планшетах вся история Магнитки от первого колышка до гиганта металлургии. Выставка познакомит со строителями и металлургами, «красными» директорами и молодежью ММК, с мечтами покорителей металла и реалиями, в которых они работали и жили.

Как напоминают в областном архиве, первого февраля 1932-го года была запущена первая доменная печь комбината, летом того же года дала чугун вторая домна, еще через год — домны №3 и 4. Кроме того, были запущены четыре мартеновские печи. Строительство металлургического комбината в целом было осуществлено в рекордно короткие сроки, на два года раньше, чем планировалось. При этом работы осуществлялись во многом вручную, в крайне тяжелых условиях.

В годы Великой Отечественной войны комбинат, первоначально ориентированный на выпуск «гражданских» сортов металла, освоил выпуск броневой стали, а также прокатку броневого листа. В конце 1942-го года вступила в строй крупнейшая в СССР домна №5, а через год - крупнейшая в Европе доменная печь №6. Магнитка сыграла важную роль в победе в Великой Отечественной войны, к концу которой она выпускала 2,8 миллиона тонн стали и 1,8 миллиона тонн проката в год.

Каждый второй танк, каждый третий снаряд были отлиты из Магнитогорского металла. Именно Магнитка победила в промышленной войне врага, который заставил работать на себя производство Европы. Недаром Магнитогорск в числе первых двадцати городов России завоевал право называться городом трудовой доблести (звание получено в 2020-м году).

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После окончания войны ММК продолжал развиваться. Строились новые доменные и мартеновские печи, коксовые батареи, прокатные цеха, совершенствовались технологии. Был освоен выпуск луженой жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали, углеродистой ленты. К середине 1970-х годов годовой объем производства достигал 15-ти миллионов тонн стали и 12-ти тонн готового проката. В 1982-м году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990-м запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.

«Рождение гиганта», «Первые строители», «Три богатыря», «Комсомольская домна», «Завод - наставник», «Город - сад», «Маршал тылового фронта», «Магнитогорская броня», «Город трудовой доблести», «Реконструкция», «Модернизация» - вот лишь небольшой перечень названий выставочных планшетов, раскрывающих историю Магнитогорского металлургического комбината.

В экспозиции представлено и немало неизвестных широкой публике документов и фотографий. К примеру, в преддверии открытия второго фронта в 1943-м году ММК посетил председатель Совета по военному производству США Дональд Нельсон. В архиве сохранилось письмо Нельсона к тогдашнему директору комбината Григорию Носову, представленное в экспозиции, в котором американский чиновник отмечает, что величие и производительность комбината произвели на него огромное впечатление.

Выставка рассказывает и о визитах правительственных делегаций многих стран мира в Магнитогорск, и о социальных проектах ММК, и о современном состоянии производства и города, сообщают в областном архиве.