Агрокомплекс «Чурилово» ответил на претензии работников о невыплате зарплаты

В Челябинске набирает обороты скандал, возникший из-за невыплаты аванса сотрудникам агрокомплекса «Чурилово». Работники, устав от задержек зарплаты, начали публиковать в соцсетях фотографии с плакатами с надписями «Нет зарплаты – нет работы». В пресс-службе компании ответили, что «проблемы устранены».

«Не так давно выплатили зарплату после трехнедельной задержки. Сейчас аванс задерживают на 16 дней. Уже пришло время зарплаты, а нам даже аванс не выплатили. Люди вышли высказать свое недовольство. Начали выкладывать посты в соцсети. Сегодня за это были уволены несколько человек. С начала года люди начали увольняться толпами. Всем этим людям не выплачивают «замороженные» летом деньги. Порой суммы «замороженных» доходят до 15-18 тысяч рублей. Людей просто обманули. А сейчас многим поступают угрозы, чтобы молчали», - такое обращение появилось от подписчика страницы chelyab_news в Instagram.

Подписчик, вероятно, выступающий от лица сотрудников агрокомплекса, также сообщил, что они не хотят бастовать. Работники попросту желают получить заработанные деньги.

«Люди работают за 20-25 тысяч рублей в месяц, - говорится в сообщении. - Тоннами собирают огурцы и помидоры. Мы не понимаем, где наши честно заработанные деньги».

Ведущий специалист отдела маркетинга ООО «Агрокомплекс «Чурилово» Артем Коржов заявил, что до 26 февраля компания обязуется выплатить зарплату.

«Заработная плата сотрудников ООО Агрокомплекс «Чурилово» была перечислена с опозданием. 16.02.2021 года проблемы устранены. Коллективу выплачен аванс за январь в полном объеме. Задержка по выплате зарплатной части на 16.02.2021 составляет менее 15-ти дней. До 26 февраля 2021 года она будет полностью устранена», - озвучил Коржов.