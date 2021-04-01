В Челябинске работникам агрокомплекса «Чурилово» выплатили 15 миллионов рублей

В Челябинске после прокурорского вмешательства работникам ООО «Агрокомплекс «Чурилово» выплатили задолженность по заработной плате в размере 15 миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокуратура Тракторозаводского района установила, что ООО «Агрокомплекс «Чурилово» за январь 2021 года задолжал перед 442 работниками 15 миллионов рублей.

«В связи с этим по постановлению прокурора должностное лицо организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы)», - озвучила Мамаева.

Директору компании объявили предостережение и внесли представление, по результатам которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме», - подытожила Мамаева.

Напомним, о скандале, связанном с невыплатой заработной платы, стало известно в середине февраля. Тогда работники агрокомплекса начали публиковать в соцсетях фотографии с плакатами с надписями «Нет зарплаты – нет работы». Однако, по словам одного из сотрудников, люди не хотели бастовать, они хотели получить свои деньги. Ведущий специалист отдела маркетинга ООО «Агрокомплекс «Чурилово» Артем Коржов пообещал, что компания выплатит зарплату до 26 февраля.