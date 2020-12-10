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В Челябинске прекращено дело о банкротстве агрокомплекса «Чурилово»

В Челябинске прекращено дело о банкротстве ООО «Агрокомплекс Чурилово».

В судебном заседании Арбитражный суд региона принял отказ федеральной налоговой службы России от своего ранее поданного заявления, в котором ФНС требовала признать предприятие несостоятельным (банкротом) в связи с имеющейся задолженностью.

Задолженность агрокомплекс «Чурилово» в итоге полностью погасил – производство по делу о банкротстве, возбужденное судом на основании заявления налоговиков шестого ноября текущего года, было прекращено в судебном заседании восьмого декабря.

Напомним, в своем заявлении от 30-го октября 2020-го года инспекция ФНС России по Тракторозаводскому району Челябинска просила установить в деле о несостоятельности (банкротстве) и включить в реестр требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Чурилово» второй очереди требования в сумме 31 486 965 рублей; установить в деле о банкротстве и включить в реестр требований кредиторов ООО «Агрокомплекс Чурилово» третьей очереди требования в сумме 6 399 725 рублей; ввести в отношении предприятия процедуру банкротства - наблюдение.

Кроме того, в своем заявлении налоговая служба просила суд утвердить временного управляющего ООО «Агрокомплекс Чурилово» из числа членов некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Орион».