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19.07.2021

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19.07.2021 14:24
Фото: Администрация Советского района

Александр Астахов: Новые общественные пространства Челябинска сформируются в срок

В Челябинске полностью завершено благоустройство двух общественных пространств из девяти территорий, вошедших в текущем году в федеральную программу «Формирование современной городской среды».

О стопроцентной готовности прогулочной зоны на Комсомольском проспекте в Курчатовском районе и пешеходной зоны в горсаду имени Пушкина в Советском районе сегодня, 19-го июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, общая готовность оставшихся семи общественных пространств составляет 81 процент, 51-й дворовой территории, также благоустраиваемой в столице Южного Урала по программе ФСГС, - 78 процентов.

«Рисков по неисполнению контрактов нет», - подчеркнул Астахов.

Напомним, в 2021-м году в национальный проект по формированию комфортной городской среды в Челябинске вошли, помимо вышеназванных пространств, зеленая зона отдыха за ледовой ареной «Трактор» (Калининский район); парк Дружбы на улице Чоппа (Тракторозаводский район); сквер по улице Кабанова, 7 (поселок Локомотивный, Советский район); набережная реки Миасс вдоль «Мегаполиса» (Центральный район); сквер «Сигнал» (Ленинский район); скверы у ДК Строителей и на пересечении улицы 50-летия ВЛКСМ и шоссе Металлургов (Металлургический район).

Кроме того, в настоящее время в Челябинске продолжается активная работа по реализации инициативных проектов.

«По первому траншу процент исполнения составляет 33%, по второму – 6%», - сообщил Александр Астахов, подчеркнув, что держит данный вопрос на особом контроле.

Автор: Евгения Александрова
Челябинск
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19.07.2021

Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
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Ученые из Екатеринбурга обнаружили на Таганае любку двулистную и гудайеру ползучую

15.07.2021 10:07

В Историческом музее открылась выставка татарских художников «Душа народа»

15.07.2021 10:04

Штрафники пополняют бюджет Магнитогорска

15.07.2021 09:51

В августе на Аркаиме вновь будет удивлять «Крынка»