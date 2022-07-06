Александр Егоров рассказал о светлом будущем работников ЧелябГЭТа

Бытовые условия работников ЧелябГЭТа будут улучшены – этому вопросу руководство предприятия станет уделять отдельное внимание.

О светлом будущем, которое ждет коллектив ЧелябГЭТа, в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» рассказал ведущий его заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Вместе с профсоюзом проведен опрос на тысячу респондентов о желаемых изменениях. Результаты опроса лягут в основу улучшений. Уже в этом году ГЭТ выделяет более 1,2 миллиона рублей на дооборудование конечных станций, обустройство комнат отдыха водителей, диспетчерских. Проработаны соцпакеты и доплаты за жилье, за безаварийное вождение, повышена стипендия по обучению», - отметил Александр Егоров.

По его словам, важнейшей составляющей транспортной реформы является сохранение и развитие наиболее экологичных и эффективных видов транспорта - трамвая и троллейбуса.

«Каждый год по стране банкротится и закрывается по несколько предприятий электротранспорта, которые власти городов не успевают спасти. В этом году могут быть закрыты троллейбусные системы в Белгороде и Костроме. В Челябинске же удалось вовремя остановить развал предприятия и сделать первые, самые важные шаги по его восстановлению», - подчеркнул Егоров.

Замминистра отметил, что с самого начала реформы в Челябинске предпринимаются всеобъемлющие меры поддержки электротранспорта.

Так, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера зарплата водителей увеличена до 33-х процентов, что, по словам Александра Егорова, позволило остановить отток кадров, компенсировать выбытие возрастных сотрудников, начать закрывать дыры в расписаниях.

«Совсем скоро профессия водителя трамвая и троллейбуса снова станет престижной, комфортной, высокооплачиваемой. Особенно учитывая грандиозные планы по замене подвижного состава», - заявил Александр Егоров.

Также он напомнил, что правительством региона при поддержке Законодательного собрания Челябинской области значительно увеличено финансирование транспортной работы электротранспорта.

«Предприятие усиливает службу содержания и ремонта пути, закупает комплектующие для ремонтов вагонов и рельсов (все это было в дефиците долгие годы), обновляет специализированную технику и инструменты», - сказал Егоров.