Александр Лазарев поздравил южноуральцев и участников «Лестницы успеха» с Днем защиты детей

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев поздравил южноуральцев с Днем защиты детей. Отдельные поздравления прозвучали в адрес участников фестиваля детского творчества «Лестница успеха».

«Международный день защиты детей - это замечательный праздник в начале лета, когда впереди много теплых, солнечных дней, дающих возможность ребятам отдохнуть, больше времени посвятить своим увлечениям, общению с друзьями», - говорится в поздравлении спикера.

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Александр Лазарев поблагодарил родителей, которые заботятся о детях, дарят им любовь и внимание, выразил особую признательность педагогам, воспитателям, медицинским и социальным работникам, всем, кто посвятил себя работе с подрастающим поколением. «Наша задача – сделать все возможное, чтобы наши дети были здоровы, получали качественное образование, имели условия для занятий спортом, творчеством, для духовного и нравственного развития. А главное – чтобы у них всегда была помощь в жизни», - подчеркнул руководитель регионального парламента.

Александр Лазарев пожелал всем семьям области счастья и благополучия, а ребятам – здоровья, исполнения самых заветных желаний, отличных летних каникул.

Первого июня в Городском саду им. А. С. Пушкина состоялся гала-концерт городского фестиваля «Лестница успеха». В смотре талантов участвуют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята самостоятельно либо в коллективах занимаются разнообразными видами творчества: театральным, вокальным, хореографическим, инструментальным.

Александр Лазарев посетил праздничное мероприятие и поздравил детей.

Внимание председателя областного парламента привлекла выставка поделок изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества, изготовленных юными талантами.

Во время церемонии награждения участников фестиваля Александр Лазарев пригласил на сцену помощника – мальчика Амира.

«Дорогие ребята, вы хорошо потрудились, и сегодня мы видим результаты вашего творческого труда и стараний, – обратился к детям Александр Лазарев. - Поздравляю вас с первым июня и началом летних каникул. Желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил, обрести новые впечатления и новых друзей!».

Фестиваль «Лестница успеха» проводится с целью социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также развития их творческого потенциала в процессе творческой деятельности, выявления талантливых детей, привлечение их к активному участию в культурной жизни города.

Фестиваль проводится в два этапа: первый этап – отборочные туры в районах города, второй этап – городской гала-концерт. В рамках гала-концерта участники фестиваля награждаются памятными подарками от областного парламента.