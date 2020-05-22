Алексей Текслер напомнил главврачам о персональной ответственности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил главным врачам о персональной ответственности за обеспечение нормальных и безопасных условий работы сотрудников в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Текущую ситуацию в госпитальных базах для больных COVID-19глава региона обсудил с медиками в формате ВКС.

В апреле и мае в регионе были открыты 16 госпитальных баз для больных коронавирусом. Медики в этих учреждениях обеспечены всем необходимым: средствами, защиты, горячим питанием, возможностью проживания в гостиницах.

«Все решения по этим вопросам приняты, финансы выделены, подчеркнул Алексей Текслер и предупредил руководителей медучреждений. - Я обращаю внимание – главные врачи несут персональную ответственность за организацию этих вопросов».

Губернатор призвал главных врачей областных больниц и министра здравоохранения обратить особое внимание на атмосферу в лечебных коллективах. «Самое главное, чтобы коллективы были едины, понимали задачи. И во многом этот дух зависит от руководства, от минздрава, от главных врачей, - подчеркнул Алексей Текслер. - На самом деле, это крайне важно, могут быть ошибки, но все ошибки можно исправить. А вот если нет доверия, это уже исправить достаточно сложно».

Губернатор также еще раз напомнил, несмотря на акцентирование внимания на работу с коронавирусными пациентами, нельзя допустить снижения качества оказания плановой медицинской помощи южноуральцам.

Алексей Текслер обратил внимание на необходимость внедрения новых форм работы лечебных учреждений: повысить число посещений врачами пациентов диспансерных групп, использовать надомное обслуживание, расширить практику выездных консультационных бригад и телемедицинских консультаций. На эти цели медицинским организациям области выделено более 20 автомобилей.

В Челябинской области выросло финансирование системы здравоохранения. «Мы кратно увеличиваем финансирование этой сферы, дооснащаем и укрепляем ее материально-техническую базу, планируем строительство новых современных больниц, работаем над обеспечением кадрами», – подчеркнул губернатор.

В числе приоритетных задач в системе здравоохранения Алексей Текслер выделил: снижение показателя смертности (от болезней системы кровообращений и новообразований), достижение всех показателей национального проекта «Здоровье».