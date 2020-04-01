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Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области

Общество
Сегодня, 13:02
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе брифинга озвучил прогнозы развития ситуации с коронавирусом в Челябинской области.

«Прогнозы сейчас давать сложно, ситуация меняется ежедневно, но у нас есть шансы сохранить фазу эпидемии контролируемой и снизить количество заболевших», - отметил глава региона.

 

С 18 марта в Челябинской области ежедневно сотрудниками Роспотребнадзора выдавалось около 500 постановлений для соблюдения карантина гражданам, имеющим контакт с заболевшими или вернувшимся из-за границы. На 29 марта пришлось максимальное количество постановлений – 752. Поток приезжающих снижается. По данным Росавиации и Ростуризма, плановых чартовых рейсов из-за границы в аэропорты Челябинска и Магнитогорска в ближайшее время не планируется. В списке централизованных чартеров МИДа по вывозу россиян Челябинской области также нет.

На контроле и иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в Челябинской области. Это 1600 человек, мы не ожидаем их приезда.

«Но принято решение, тех, кто будет возвращаться домой из-за границы, отправлять сразу на обсервацию, а не домой на карантин, - уточнил Алексей Текслер. – Очаги заболеваний коронавирусом – семья в Челябинске и медик в Кизиле – у нас под контролем. Остались разовые случаи. Если мы будем соблюдать строго правила самоизоляции. Нам удастся справиться с эпидемией».

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Автор: 
Олеся Денисова
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