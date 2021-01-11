Уголовное дело о разврате в детском лагере Челябинска передали в суд

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему обо всех проблемах с уборкой снега

Алексей Текслер поручил представить к награде сотрудников ДПС, спасших юных хоккеистов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к награде сотрудников ДПС, которые подставили свой автомобиль под удар и тем самым защитили от столкновения автобус с юными хоккеистами.

Напомним, ДТП произошло утром четвертого января 2021 года на федеральной трассе М-5. Автобус доставлял 17 юных хоккеистов из Южноуральска в Златоуст на соревнования. Его сопровождал патрульный экипаж ДПС ГИБДД МО МВД России «Южноуральский».

В районе Миасса на полосу встречного движения перед автобусом выехал автомобиль Киа Сид, за рулем которого находился 20-летний курсант военного училища.

Сотрудники ДПС, находившиеся в машине сопровождения, мгновенно приняли решение принять удар на себя и направили патрульный УАЗ на перерез иномарке. В результате ДТП никто из юных хоккеистов не пострадал.

«Считаю, что ребята-полицейские - герои, нужно их представить и к региональной награде. Важно, что дети остались целыми и невредимыми, - подчеркнул Алексей Текслер. - Я этот вопрос поставил на контроль, давайте решение примем».

В аварии погиб пассажир KIA Ceed. Водитель и 56-летняя пассажирка иномарки, а также водитель патрульного УАЗа были госпитализированы. Чуть позднее курсанта перевели в окружной военный госпиталь Екатеринбурга. Его мама скончалась в ночь на 11 января в больнице Миасса. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ДТП и взял на личный контроль расследование этого происшествия.

За 10 праздничных дней в Челябинской области произошло 59 ДТП (в два раза числа ДТП на эту же дату прошлого года). В авариях погибло семь человек (четверо – на федеральных дорогах, трое – на областных) и пострадало 79 человек.