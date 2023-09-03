Алексей Текслер рассказал челябинским лицеистам о своём видении передовых технологий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал старшеклассникам 97-го и 31-го лицеев Челябинска о важных мировых трендах и их влиянии на Россию, в том числе роботизации, микроэлектронике, новой энергетике, цифровизации. Оба лицея входят в топ-100 российских школ по конкурентоспособности выпускников.

«Рассказал ребятам о своём видении передовых технологий, за которыми будущее, - поделился в своем Telegram-канале Алексей Текслер. - Обостряется мировая конкуренция во всех сферах, особенно за лучшие кадры. В конечном счете, за успех и высокий уровень жизни. И важно, чтобы Челябинская область была конкурентоспособна, использовала весь свой потенциал. Чтобы наша молодёжь связывала своё будущее с регионом».

В День знаний губернатор познакомился с возможностями учебного заведения лицей №97 и лицей №31 Челябинска, осмотрел профильные кабинеты информатики, биологии, химии, и пообщался с преподавателями и учениками.

После знакомства со школой губернатор выступил в роли лектора. Как подчеркнул Алексей Текслер, внедрение перспективных технологий будет формировать конкурентные преимущества России на мировой арене. По его словам, лидерами в глобальной конкуренции будут те страны, где наилучшие технологии и лучшие специалисты, они будут лидерами. Это значит, они будут выигрывать в геополитике, экономике, значит в этих странах будет самое лучшее образование. «Еще недавно все говорили о глобализации, когда все страны вместе в едином порыве решали те или иные технологические задачи. Сейчас преобладает другой тренд – регионализация, когда дружественные страны взаимодействуют, а все остальные не только конкурируют, но против них вводят различные санкции, когда ограничивают распространение тех или иных технологий», - подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, по словам главы региона серьезная конкуренция происходит и в России между регионами, и в первую очередь они борются за молодежь. Регионы, где будут лучшие школы и вузы, а также производящие современное оборудование предприятия, будут выигрывать конкуренцию внутри страны.

«Для того, чтобы наша экономика стала конкурентоспособной, нам нужно появление высокопроизводительных чипов российского происхождения, преобладание роботизированной промышленности, доминирование «умных» производств и систем контроля на основе искусственного интеллекта, все, что касается генной инженерии, и новой энергетики, «бесконечных» источников энергии, о которых я сказал. Все это позволит нам быть лидерами в мире», – обратился к выпускникам губернатор и выразил уверенность, что региону по силам достичь высоких результатов, если в решении всех обозначенных задач будет принимать активное участие талантливая молодежь. А власти готовы создать ей для этого все необходимые условия.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня актуальны темы беспилотного транспорта, цифровизации, в том числе на рынке труда, в производстве, образовании, применении искусственного интеллекта, кибербезопасности, проекте «Сфера», реализуемом в развитии космической отрасли. Челябинская область активно развивается в этих направлениях.

На АО «Челябинский радиозавод «Полет» (ЧРЗ, входит в «Росэлектронику» Госкорпорации «Ростех») планируется создать научно-производственный центр испытаний и компетенций Уральского федерального округа в сфере развития беспилотных авиационных систем (БАС). Он займется разработкой перспективных продуктов в области сопровождения беспилотной авиации. Инженеры предприятия будут разрабатывать изделия для обеспечения безопасности и управления полетов БПЛА. Одним из партнеров холдинга по этому проекту станет Челябинский государственный университет. ЧелГУ будет готовить высококвалифицированных специалистов для отрасли.

«В условиях формирования в стране нового технологического уклада «Полет» переосмысливает «бизнес-стратегию» и наращивает компетенции в области создания гражданской беспилотной авиации. Особое внимание уделяем перспективным направлениям использования БАС - сельское хозяйство, строительство, экология и картография», - отметил генеральный директор АО «ЧРЗ «Полет» Дмитрий Довженко.

К концу 2023 года, по поручению президента, в России появится новый национальный проект по развитию (БАС). Соответствующий промышленный кластер будет создан и на территории Челябинской области. Уже решено, что в его работе примут участие Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) и Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ).

«Национальным проектом предусмотрено не только формирование промышленного производства беспилотных летательных аппаратов, но и реализация еще двух федеральных проектов, связанных с подготовкой кадров и выполнением НИР и ОКР. Если в рамках кластера будет организовано плодотворное взаимодействие, эти наработки станут точкой отсчета для выполнения других федеральных проектов», – рассказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Губернатор отметил важность развития робототехники. «За роботами будущее. Откроем в ЮУрГУ кафедру промышленной робототехники. Крайне интересная тема, без нее мы не двинемся дальше в части повышения эффективности нашей промышленности».

В регионе ведутся также активные разработки для космоса. «Самый главный проект, которым мы реализуем вместе с ЮУрГУ, - это полностью возвращаемая ракета. Ни у кого в мире нет таких технологий. Это будет прорыв в космической отрасли», – подчеркнул Алексей Текслер.

ЮУрГУ работает над проектом по созданию демонстраторов двигательных установок и систем управления с искусственным интеллектом для полностью возвращаемой многоразовой ракеты-носителя, работа над которой ведется в АО «Государственный ракетный центр Макеева». Якорный проект Уральского Научно-образовательного центра (НОЦ) по созданию технологий полностью возвращаемой многоразовой ракеты-носителя начал финансировать «Роскосмос».

Губернатор остановился и на новом виде валюты - цифровой - как ключевом инструменте для защиты финансово-экономического суверенитета страны. Подробно рассказал о возможностях генной инженерии, которая используется в сельском хозяйстве и гарантирует продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе.

Глава региона подчеркнул, что собственное производство микроэлектроники – это не только престиж, но и гарантия технологической безопасности страны. Также он отметил, что важно находить новые источники энергии, так как мировой спрос на электроэнергию растет.