Анонсы событий и мероприятий на 1 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 1 августа.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера (беседка рядом с поляной сказок).

В 18 часов на Летней эстраде исторического музея Южного Урала состоится мастер-класс от спортивно-танцевальной школы Вероника. Музей приглашает всех желающих присоединится к активным, танцевальным, летним мастер-классам, которые проходят каждую неделю на летней площадке музея (ул. Труда, 100).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 августа - День тыла Вооружённых сил РФ.

1 августа - Всероссийский день инкассатора.

1 августа - Международная неделя клоунов.

1 августа - День бумажных салфеток.

1 августа - Международный флешмоб женственности.

1 августа - Международный день консервирования.

1 августа - День памяти жертв Первой мировой войны.

1 августа - Всемирный день борьбы с раком лёгких.

1 августа - Международный день «чайлдфри».

1 августа - День рождения ВСХВ-ВДНХ.

1 августа - День всемирной паутины.

1 августа - День работника технической поддержки.

1 августа - День основания Службы специальной связи РФ.

1 августа - День гармоничного пения.

1 августа - Международный день игры «Маджонг».

1 августа - Всемирная неделя грудного вскармливания.

1 августа - День планировщика.

1 августа - Международный день вина «Альбариньо».

1 августа - Всемирный день скаутского галстука.

1 августа - День репатрианта в Республике Адыгея.

1 августа 1774 года в Англии открыт химический элемент - кислород.

1 августа 1927 года в СССР образована Ленинградская область.

1 августа 1964 года каждые полчаса в радиоэфире начали передаваться позывные радиостанции «Маяк».