Анонсы событий и мероприятий на 10 сентября
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 сентября.
В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Насколько готова Челябинская область к открытию избирательных участков».
В 15 часов состоится пресс-конференция с председателем Всероссийской политической «Партии РОСТА» Борисом Титовым (Челябинск, ул. Российская, 67, 9 этаж).
В 17 часов состоится вернисаж выставки «Константин Фокин. Вечности заложник… У времени в плену» (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова).
В 18 часов состоится митинг «Хватит нас травить!» (летняя эстрада в парке Гагарина, рядом с теннисным кортом и прудом).
ДЛЯ СПРАВКИ
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
10 сентября в православном календаре – Празднование в честь обретения мощей преподобного Иова Почаевского.
10 сентября в народном календаре – Анна и Савва Скирдники.
10 сентября 1492 года состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября.
10 сентября 1756 года учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Российский государственный академический театр драмы имени А.С. Пушкина.
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