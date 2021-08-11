Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 августа.

Челябинск с рабочим визитом посетит член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Елена Шмелева посетят с экскурсией учебный комплекс ЧелГУ, примут участие в стратегической сессии «Реализация партийных проектов», проведут двустороннюю встречи и посетят ряд социальных объектов (Детская филармония, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, МБОУ «СОШ №116 Челябинска»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Подготовка к проведению выборов в Челябинской области».

В 15 часов Челябинский центр искусств приглашает на мастер-класс по рисованию с натуры фигуры человека (ул. Сони Кривой, 30).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 августа в православном календаре - Рождество святителя Николая Чудотворца.

11 августа в мусульманском календаре - праздник жертвоприношения Курбан Байрам.

11 августа в народном календаре – Калинник.