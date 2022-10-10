Анонсы событий и мероприятий на 11 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 октября.

В 8 часов в Магнитогорске продолжится X Международная научно-практическая конференция «Петровские образовательные чтения: Духовно-нравственные ценности молодежи в российском обществе». Программа.

В 11 часов состоится торжественное заседание исторического направления научно-практической конференции (Верхнеуральск, ул. Восточная, 2, актовый зал школы №2 города).

В 9 часов 40 минут состоится Всероссийский экономический диктант (Челябинск, ул. Работниц, 58).

С 10 до 16 часов продолжится III Международная православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». В выставке участвуют известные храмы и монастыри Православной Церкви (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 11 часов состоится погрузка необходимой амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области (Челябинск, ул. Свободы, 153, РИК «Единой России»).

В 10 часов 45 минут - сбора СМИ.

В 11 часов - начало погрузки.

В 11 часов 20 минут - пресс-подход.

В 11 часов в Детской филармонии Южного Урала состоится открытая репетиция народного артиста РФ, саксофониста Игоря Бутмана для юных музыкантов Эстрадно-джазового оркестра Детской филармонии (Челябинск, ул. Солнечная, д. 5, детская филармония Южного Урала).

В 10 часов 40 минут - пресс-подход к Игорю Бутману.

В 11 часов - начало репетиции.

В 11 часов состоится пресс-конференция «Платформа обратной связи: возможности и перспективы» (медиахолдинг «Гранада Пресс»).

В 11 часов состоится премьерный показ короткометражных фильмов челябинских режиссеров с тифлокомментариями в рамках проекта «Незримое кино», поддержанного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала (Челябинск, ул. Кирова, 112, кинотеатр «Знамя»).

В 11 часов 20 минут в Челябинском государственном университете пройдут экскурсии проекта «Успешный абитуриент». Участники смогут посмотреть, как «снимают пальчики» в лаборатории криминалистики, поучаствовать в медиапроекте; узнавать, что, где и как у таможенников; заглянуть в будущее с анатомическим столом «Пирогов» и увидеть собранный студентами биопринтер. Регистрация.

В 18 часов состоится закрытие сезона пешеходных прогулок в рамках проекта «Прогулки по Челябинску». Сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина организуют прогулку по маршруту «По Садовой-Болотной» и расскажут об истории улицы Красной (встреча возле водонапорной башни между зданиями Воровского, 11 и Воровского, 13).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 октября – Международный день девочек.

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября - Всемирный день против боли.

11 октября - День Республики Башкортостан.

11 октября в народном календаре – Харитонов день.

11 октября 1552 года войска Ивана Грозного взяли Казань, в результате Казанское ханство присоединено к России.

11 октября 1783 года в Петербурге основана Российская академия.

11 октября 1931 года в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли.