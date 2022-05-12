Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 мая.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Верхнеуральский муниципальный район.

С 8 часов до 13 часов 30 минут состоится акция по раздельному сбору вторсырья перед главным корпусом ЮУрГУ (Челябинск, пр. Ленина, д. 76).

В 14 часов состоится праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!» (Челябинск, проспект Ленина, д. 84, легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной).

Программа:

В 14 часов - работа интерактивных площадок. Начало выполнения Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

В 15 часов – торжественная церемония открытия праздника.

С 15 часов 30 минут до 16 часов 20 минут - культурно-развлекательная программа.

С 15 часов 30 минут до 17 часов – будет работать зона «Фуд-корта», где приготовят 300 килограммов плова по авторскому рецепту профессора кафедры технологии и организации общественного питания Абдували Тошева.

В 16 часов 20 минут - подведение итогов и награждение участников соревнований.

В 15 часов 30 минут в Челябинской Публичной библиотеке состоится встреча с уральским писателем Игорем Свининым. На мероприятии речь пойдет о мифологических мотивах в современном фэнтези и первой книге автора из серии «Наследники Триглава» (Челябинск, пр. Ленина, д. 60, главный зал библиотеки).

В Государственном историческом музее Южного Урала проходит XIII Международный фестиваль фотографии «Фотофест». Программа (Челябинск, ул. Труда, 100)

Работа жюри конкурса Grand Eurasia 2022.

В 19 часов состоится творческая встреча с Александром Осиповым, г. Екатеринбург (Музейно-выставочный центр)

ДЛЯ СПРАВКИ

13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира).

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России.

13 мая в православном календаре - День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

13 мая в народном календаре – Яков Теплый.

13 мая 1754 года Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк.

13 мая 1836 года началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург – Царское Село – Павловск.

13 мая 2000 года в России созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них.