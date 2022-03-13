Анонсы событий и мероприятий на 14 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 14 марта.

В 10 часов состоится онлайн аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 15 часов стартует образовательный интенсив «Цифровой гражданин» для совершенствующихся. В течение пяти дней челябинцы старше 55 лет узнают, как создать и продвигать свой блог, делать фото-видео контент и размещать сторис в Инстаграм и Тик-Ток (ул. Лесопарковая, д. 5, корп. 2, АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области»).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 марта - Международный день рек.

14 марта - День православной книги.

14 марта- Международный день числа «Пи» (International Pi Day).

14 марта в народном календаре - Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

14 марта 2022 года – День Содружества наций.

14 марта в календаре праздников славян - Овсень малый.